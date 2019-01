Sprejem za pridno Mari

23.1.2019 | 12:30

Kmetica leta je županu prinesla eno svojih odličnih sladic, on pa ji je prav tako namenil spominsko darilo in ji čestital za laskavi naziv. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni je včeraj sprejel kmetico leta 2018 Marijo Jakše iz Malega Podljubna. Mari, kot jo kličejo domači, smo v Dolenjskem listu ob prejemu laskavega naziva že podrobneje predstavili, sicer pa se lahko marljiva gospodinja pohvali z več kot 70 priznanji za domače dobrote.

Tudi županu je prinesla eno svojih sladic, v družbi s prvo damo novomeških kmečkih žena Štefko Vidic pa ga je povabila na državno razstavo pletenic, ki bo 16. in 17. februarja v nekdanji šoli v Prečni. Župan jima je obljubil tudi pomoč pri izvedbi aprilskega srečanja kmetic, ki ga bo gostilo prav novomeško društvo.

Kot je še povedal, je občina ponosna na Marijin naziv, s katerim je postala tudi ambasadorka novomeške občine po Sloveniji. Izpostavil je njeno skrb za promocijo vrednot, kot so ohranjanje podeželja, domačega dela ter ohranjanje kulturne in naravne krajine, in se ji zahvalil za dosedanje delo.

M. M.

Sprejem Marije Jakše pri županu Gregorju Macedoniju (Video: Miran Klevišar)