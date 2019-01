Ste bili morda tarča guljufa, ki je žrtve oškodoval za več kot 70.000 evrov?

23.1.2019 | 11:40

Foto: Arhiv DL

Novo mesto, Krško - Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto so minuli četrtek,17. januarja, odvzeli prostost 34-letnemu osumljencu zaradi storitve več kaznivih dejanj goljufije in ga v soboto s kazensko ovadbo privedli k preiskovalni sodnici v Krškem. Ta je zanj odredila pripor, je sporočila Alenka Drenik, predstavnica za odnose z javnostmi na PU Novo mesto.

Osumljenca z območja Posavja so kriminalisti v preteklosti že obravnavali zaradi istovrstnih kaznivih dejanj, bil je tudi že pravnomočno obsojen na večletno zaporno kazen.

Med preiskavo so kriminalisti ugotovili, da je osumljenec v lanskem letu na območju Posavja, Dolenjske, Suhe Krajine in Ljubljane ogoljufal več ljudi. Oškodovancem je lažno obljubljal dobavo osebnih avtomobilov po znatno nižji ceni od tržne. Ko so mu izročili predplačilo v gotovini, v posameznem primeru tudi po več tisoč evrov, si je denar prilastil in z oškodovanci prekinil stike.

V več primerih je preko družbenega omrežja navezal stik z ženskami, katerim se je predstavljal pod različnimi lažnimi imeni. Z njimi se je tudi srečal, vzpostavil ljubezenski odnos in si z različnimi lažmi in pretvezami od njih izposojal denar, ki pa ga ni imel namena vrniti. Žrtve so osumljencu izročale prihranke, si izposojale denar od znancev in celo najele kredit. Ko je od njih pridobil denar, je prekinil vse stike. Oškodovanki, ki je posumila, da jo je ogoljufal, je grozil, če bi ga prijavila policiji.

Med preiskavo so kriminalisti še ugotovili, da je 34-letnik ogoljufal tudi več prodajaln z avtomobilskimi deli, kjer se je dogovoril za odlog plačila, po dobavi pa blaga ni plačal.

Goljuf si je s kaznivimi dejanji pridobil protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 70.000 evrov. Kriminalisti s preiskavo nadaljujejo in ocenjujejo, da je bilo žrtev še bistveno več, vendar oškodovanci goljufij niso naznanili organom pregona. "Morebitne oškodovance 34-letnega goljufa ali podobnih primerov goljufij pozivamo, da o tem obvestijo policiste na najbližji policijski postaji," je še pozvala Drenikova.

M. Ž.