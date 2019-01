Opravili splošno razpravo o proračunih za 2019 in 2020

23.1.2019 | 15:00

(Foto: M L.-S.)

Kočevje - Kočevski občinski svetniki so na svoji prvi seji v letošnjem letu, ki pa je bila že tretja seja lani izvoljenega novega občinskega sveta, med drugim opravili tudi splošno razpravo o predlogoma proračuna občine Kočevje za leto 2019 in 2020.

Kot je povedal v predstavitvi predloga proračuna za letošnje leto župan Vladimir Prebilič, je ta predviden v višini 24,6 milijona evrov in je uravnotežen. Pri prihodkih predstavlja dohodnina skupaj s povprečnino dobrih 10,2 milijona evrov, večino prihodkov pa občina Kočevje, kot je povedal, ustvarja na trgu, s kapitalskimi prihodki skozi prodajo premoženja, upravljanjem premoženja oz. najemninami in različnimi projekti, ki jih pridobijo na natečajih EU in državni ravni. »Na ta način ostaja občina še vedno visoko zavezana investicijam,« je dejal in dodal, da te predstavljajo 42 odst. proračuna.

Glede zadolževanja je povedal, da so v zadnjih treh letih dolg povečevali. V povprečju so se zadolževali v višini 2,5 milijona evrov na leto, v letu 2019 pa je predvideno v višini 721 tisoč. »Ta denar je zagotovljen s strani MGRT in ga lahko namenimo za investicije. Gre za popolnoma brezobrestno sposojanje denarja s strani države in dveletni moratorij vračanja,« je povedal. Denar iz zadolževanja bodo namenili za Zdravstveni dom Kočevje, kjer bodo investicijo, ki bo Kočevju prinesla tudi nov urgentni blok, zaključili do maja letos.

Na področju infrastrukturnih investicij bo najpomembnejša urejanje Roške ceste (3 milijone evrov) in krožišč. Z urejanjem Roške ceste so začeli decembra, marca bodo pričeli z gradnjo krožišča pri gradbenem materialu, letos pa nameravajo urediti tudi krožišče Livold, ki je ocenjeno na 1,1 milijona evrov. »V vseh teh projektih je pomembna razdelitev financiranja med občino in državo po principu 30 odst. občina, 70 država,« je dejal.

Na področju gospodarstva bo poudarek na izgradnji Podjetniškega inkubatorja. Projekt je vreden 1,9 milijona evrov in ga bo sofinanciralo ministrstvo za gospodarstvo, delež občine pa bo znašal 600 tisoč. Poleg tega bodo komunalno opremili Industrijsko cono Lik III, kjer naj bi podjetje Yaskawa že letos jeseni položilo temeljni kamen za svojo novo tovarno, v neposredni bližini pa bo občina izvedla tudi izravnalne ukrepe, ki jih zahteva poseganje v kmetijsko zemljišče. Investicija v revitalizacijo zemlje, ki danes ni kmetijska, je ocenjena na 1,5 milijona evrov, zanjo pa bo občina v celoti dobila denar iz integralnega proračuna, od koder naj bi, kot jim je tudi obljubilo ministrstvo za gospodarstvo, dobili povrnjen tudi denar za odkupe zemljišč Slada kmetijskih zemljišč za potrebe Yaskawe.

Velika naložba bo tudi nov vrtec, ki ga bodo zgradili v javno-zasebnem partnerstvu. Zasebnega partnerja so že našli, tudi projektni predlog so že izbrali, sedaj pa se z zasebnim partnerjem, kot je povedal župan, pogovarjajo o višini investicije in pogojih najema, ki jih je občini zasebni partner tudi že predstavil.

Janko Veber je v razpravi poudaril, da ga skrbi, ker proračun in razvojni načrt za naslednja štiri leta nimata nobene resne investicije med 5 in 10 milijonov evrov, ob več pripombah, ki jih je imel, pa tudi povedal, da svetniki Sloge proračuna, v katerem ne bo izgradnje vrtca, ne bodo podprli, ker menijo, da je neprijazen do mladih družin. Župan je pojasnil, da vrtca ni v proračunu, ker ga bo gradil zasebnik, ko bo znan znesek, pa bodo v rebalans proračuna vključili višino najema. Ob tem je tudi povedal, da se bo proračun pri rebalansu povečal, saj vseh investicij, kot so denimo širokopasovne povezave oz. izgradnja interneta do vsake hiše v občini, v njem še ni, bo pa to pomenilo povišanje proračuna za 5 milijonov evrov.

»V letu 2020 želimo ohraniti vzdržno rast. Predlagamo, da se zadolžujemo izključno v višini denarja, ki je zagotovljen skozi 23. člen zakona o financiranju občin in bo najverjetneje ostal na višini slabih 750 tisoč evrov,« pa je povedal župan o predlogu proračuna za leto 2020, ki znaša 18 milijonov 644 tisoč evrov. Kot je dejal, zato niso predlagali večjih projektov, se pa pripravljajo na ureditev kanalizacijskih sistemov po posameznih vaseh, za kar že imajo pridobljena gradbena dovoljenja in sedaj samo še čakajo na primeren vir financiranja v letu 2021 in 2022.

Po razpravi, v kateri je Veber kot zaskrbljujoče izpostavil drastični upad investicij, za makadamske ceste, kot so na odseku od Seča proti Žvirčam, med Koprivnikom in Brezovico, Mala Gora – Dobrepolje, Rajhenav, Podlesje in Stari Breg, pa dejal, da so eden od pokazateljev zaostalosti podeželja na Kočevskem, so svetniki tako kot pri glasovanju o predlogu proračuna za letošnje leto z 21 glasovi za in tremi proti sprejeli predlog proračuna za 2020 kot primerno podlago za nadaljnjo obravnavo.

M. L.-S.