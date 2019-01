25-letnik z ostrim predmetom nad vrstnika

23.1.2019 | 13:15

Foto: Arhiv DL

Ribnica - Policisti so v nedeljo okoli 2.30 obravnavali poskus uboja v gostinskem loklalu v Ribnici, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. V kriminalistični preiskavi so ugotovili, da sta se v lokalu sprla in stepla dva gosta, pri tem pa je 25-letni osumljenec iz okolice Novega mesta z neznanim ostrim predmetom poškodoval prav tako 25-letnika iz Kočevja. Po dejanju je takrat še neznani storilec s kraja dejanja pobegnil, oškodovaneca pa so odpeljali v Klinični center Ljubljana, kjer je ostal na zdravljenju. Njegovo življenje k sreči ni ogroženo, je pa huje poškodovan.

Na podlagi intenzivne preiskave so kriminalisti in policisti uspeli ugotoviti identiteto osumljenca in mu še istega dne v popoldanskih urah odvzeli prostost zaradi utemljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja poskusa uboja.

S kazensko ovadbo so ga včeraj privedli pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil pripor. 25-letnik je bil že obravnavan za kazniva dejanja z elementi nasilja in bil za to tudi že sodno kaznovan.

M. Ž.