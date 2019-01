Višje plače na račun državljanov?; Po 20 letih popolnoma brez pravic

23.1.2019 | 17:30

Marjan Šarec je po nekaterih raziskavah trenutno najbolj priljubljen politik. Temu verjetno med drugim botruje tudi všečna poteza, dogovor s sindikati javnega sektorja o dvigu plač. A kot vsaka medalja ima tudi ta dve plati. Na tisto manj prijetno že nekaj časa opozarjajo direktorji javnih zavodov in drugih ustanov, v kratkem, če je že nismo, pa jo bomo v obliki podražitev znatnega dela storitev javnega sektorja občutili tudi vsi prebivalci naše države. Kje se že v kratkem v naših institucijah obetajo podražitve na račun dviga plač, preverite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Pred dvema tednoma so na slovesnosti v Cankarjevem domu prvič podelili naziv inženirka leta. Prejela ga je Dora Domajnko iz podjetja RSL merilna tehnika, med desetimi nominirankami pa je bila tudi Dolenjka Marjana Krajnc iz Češče vasi pri Novem mestu, višja direktorica oskrbovalne verige za Evropo v podjetju Danfoss Trata iz Ljubljane. Z njo se je srečal naš novinar Boris Blaić, zanimiva sogovornica pa mu je zaupala veliko stvari iz svojega življenja in poklicne poti.

Odločitev za mladega prevzemnika kmetije že sama po sebi zahteva tehten premislek, za Damjana in njegovega očeta Mirana Kernežo iz Novih Lazov pa je bila še težja kot sicer. Razlog za to je bila negotovost, ki še vedno visi nad njima kot Damoklejev meč. Damjan namreč še vedno ne ve, kam bo dal živino, krmo in mehanizacijo. Sklad kmetijskih zemljišč se je namreč odločil, da bo prodal gospodarska poslopja, ki jih je imel Miran več kot 20 let v najemu.

