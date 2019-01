Na porodnem oddelku dve nadstandardni sobi

23.1.2019 | 19:00

Anica Hribar, Bogdan Barbič in Nataša Kočnar (Foto: M. L.)

Matija Dodig je igral na harmoniko. (Foto: M. L.)

Brežice - Danes so na ginekološko–porodnem oddelku Splošne bolnišnice Brežice predali namenu dve nadstandardno urejeni sobi, potem ko so v tem mesecu končali gradbena dela.

V omenjeni sobi višjega razreda so preuredili eno od bolniških sob in prostor, ki je bil doslej namenjen osebju bolnišnice. Sobi bosta omogočali zasebnost in sta zato namenjeni predvsem bolnicam oziroma porodnicam, ki želijo bivati v sobi same ali s partnerjem.

Naložba je stala 46 tisoč evrov, denar je zagotovila bolnišnica in sponzorji.

Na dopoldanski priložnostni slovesnosti ob predaji sob so zbrane nagovorili direktorica Splošne bolnice Brežice Anica Hribar, Bogdan Barbič, direktor družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi – glavnega sponzorja naložbe, in predstojnica ginekološko–porodnega oddelka Nataša Kočnar.

Dogodek je glasbeno popestril učenec Glasbene šole Brežice Matija Dodig pod mentorstvom Uroša Polanca.

