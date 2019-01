Goreče saje pogasili že domači

23.1.2019 | 18:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes popoldne ob 15.12 so v naselju Gorenja Gomila v občini Šentjernej gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Požar so pred prihodom gasilcev pogasili domači. Gasilci PGD Maharovec so pregledali dimnik in ostrešje hiše ter odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja.

Gasilci vozili vodo

V občini Krško so gasilci Poklicne gasilske enote Krško porabnikom v naselju Straža pri Raki pripeljali pet kubičnih metrov pitne vode.

L. M.