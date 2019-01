Še drugič boljši od Laščanov

24.1.2019 | 08:00

Novomeščani so pod obema obročema ujeli devet odbitih žog več od Laščanov.

Jure Balažić je zadel pet trojk iz sedmih poskusov.

Trener Krke Simon Petrov

Novo mesto - Novomeški košarkarji so bili sinoči v vnaprej odigrani tekmi 18. kroga državnega prvenstva pred domačimi gledalci s 79:68 boljši od Zlatoroga iz Laškega. Zmaga je dobra popotnica pred nedeljskim gostovanjem v Zadru. Tekma bo imela veliko težo, saj obema ekipama grozi izpad iz lige ABA. Novomeščani, ki so na zadnjem mestu, bi si v primeru poraza močno priprli vrata za obstanek v najmočnejšem regionalnem tekmovanju.

Krka je sinoči še drugič v letošnji sezoni premagala Laščane. Tekmo so varovanci trenerja Simona Petrova začeli odlično, saj so po košu Žige Fifolta povedli z 9:1, a gostje so dobro minuto pred koncem izid izenačili na 15. točki, prvo četrtino pa celo dobili z dvema točkama prednosti.

Tudi v nadaljevanju srečanja so bili Laščani boljši nasprotnik in z delnim izidom 5:0 ušli na 22:15. Po dveh trojkah razigranega Jureta Balažića, ki je bil na koncu z dvaindvajsetimi točkami najboljši strelec tekme, je Krka le ujela priključek, dobre štiri minute pred polčasom pa je znova povedla za dve točki (26:24). Na odmor je odšla s petimi točkami naskoka.

V drugem delu tekme so domači košarkarji še bolj strnili svoje vrste in v 26. minuti je prednost narasla na deset točk (50:40). S tem se niso zadovoljili in so še naprej igrali agresivno v obrambi in učinkovito v napadu. Dobrih šest minut pred koncem je po trojki Luke Lapornika njihova prednost narasla na +19, a so se gostje v 38. minuti nevarno približali le na sedem točk zaostanka. Vseeno deseta zmaga Krke ni bila ogrožena.

»Veseli me, da smo tekmo mirno pripeljali h koncu. Malo preveč vzponov in padcev za moj okus, ampak posel smo oddelali tako, kot je treba, sedaj se moramo pripraviti na nedeljsko tekmo ABA lige,« je po tekmi dejal trener Krke Simon Petrov, ki se zaveda, da bo ključ do zmage agresivna obramba vseh štirideset minut. Sinoči na parket ni stopil Jure Lalić, ki je dobil počitek, saj ima manjše zdravstvene težave z nogo, vendar bo po besedah Petrova v nedeljo lahko igral. »To je tekma, ki nam lahko obrne sezono,« še dodaja domači trener.

Krka - Zlatorog Laško 79:68 (15:17, 34:29, 58:46)

Krka: Bratož 6 (1:2), Osolnik 4 (2:2), Škedelj 6 (4:5), Stipaničev 4 (1:2), Fifolt 3 (1:2), Marinelli 2 (2:2), Balažič 22 (1:4), Jošilo 11 (1:2), Cinac 10 (1:2), Lapornik 11.

Zlatorog: Thomas 4 (2:4), Rojc 5 (1:1), Maker 6 (2:4), Barič 14 (3:3), Miljković 7 (3:4), Lindsey 12 (4:4), Gant 15 (5:6), Grdadolnik 5 (3:3).

Besedilo in fotografije: R. N.

