Avto na streho

24.1.2019 | 07:05

Sinoči ob 19.06 uri je v Gornjem Lenartu, občina Brežice, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se obrnilo na streho. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Gorele saje

Ob 16.41 so v naselju Turjak, občina Velike Lašče, gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Turjak so saje pogasili ter pregledali in očistili dimno tuljavo.

S helikopterjem v UKC Maribor

Ob 12.59 so v Bistrici ob Sotli gasilci PGD Bistrica ob Sotli zavarovali kraj pristanka helikopterja Slovenske vojske z dežurno ekipo HNMP iz Maribora, ki je obolelo osebo prepeljal v UKC Maribor.

Drevo na cesti

Ob 22.23 je na cesti Novo mesto—Metlika pri naselju Jugorje pri Metliki, občina Metlika, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavci cestnega podjetja iz Črnomlja so drevo razžagali in odstranili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 10.00 do 11.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRENOVEC 2 na izvodu Drenovec, Romi;

- od 11.00 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UČAKOVCI na izvodu Učakovci.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Majs.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Vitna vas izvod Orehovc med 8:30 in 12:00 uro.

M. K.