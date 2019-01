Z DUTB pojasnjujejo razloge za nakup zemljišč Brod Drage

24.1.2019 | 10:00

Stanovanjski kompleks je želel Brod Invest graditi v Mrzli dolini, OPN za to območje je že sprejet. (ilustrativna slika, foto: L. M., arhiv DL)

Novo mesto - Poročali smo o odprtem pismu novomeškega župana Gregorja Macedonija upravnemu odboru Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). V njem je župan nasprotoval nakupu zemljišč, kjer naj bi nastala stanovanjska soseska Brod Drage, s strani DUTB, saj da projekt brez sodelovanja lokalne skupnosti pri izgradnji komunalne opremljenosti ni tržno zanimiv, občina pa je glede tega že podpisala pismo o nameri s Stanovanjskim skladom, a je DUTB na javni dražbi ponudil več kot sklad.

Kot je znano, gre za slabih 6,2 hektarja zemljišč na območju Brod Drage, ki so jih na že tretji javni dražbi za 850.000 evrov prodajali po stečaju lastnice nepremičnine podjetja Brod Invest.

O tem poročamo tudi v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista, po zaključku redakcije pa smo prejeli še pojasnila z DUTB. Zapisali so, da so upniki družbe Brod Invest v stečaju.

»Izpostavljenost do družbe je okoli 8,7 milijonov evrov, edina zavarovanja pa so predmetne nepremičnine, ki so se prodajale na omenjeni dražbi. Poslanstvo DUTB je, da maksimira vrednost njenega premoženja, to pomeni tudi, da prepreči dogovarjanje pred dražbami in prepoceni prodajo premoženja. DUTB vedno draži do interno določene vrednosti; v kolikor kdo ponudi več, mu nakup prepusti,« so navedli in dodali, da niso bili seznanjeni z namero novomeške občine glede nakupa, saj da jih o tem niso nikoli obvestili, prav tako ne Stanovanjski sklad, s katerim po njihovih ocenah dobro sodelujejo.

»Ob tem naj opozorimo, da je bilo na javni dražbi v prodajo dano 61.959 m2 veliko zemljišče in ne 34.000 m2, kot so poročali nekateri mediji (Dnevnik). Glede na končno nakupno ceno 910.000 evrov za 61.959 m2 zemljišča, znaša vrednost kvadratnega metra zemljišča 15 evrov,« so še navedli in zaključili, da DUTB »sledi svojemu poslanstvu in bo po prevzemu zemljišča na območju Brod - Drage v najkrajšem možnem času zagotovila pogoje in procese, da omenjeno zemljišče kot lastnica proda najboljšemu ponudniku. Za nakup se lahko odločijo vsi interesenti, vključno s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije in Mestno občino Novo mesto.«

M. Martinović