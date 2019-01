Afera cevi: Podjetje CMC Group ni uspelo z odškodninsko tožbo

24.1.2019 | 10:30

ilustrativna slika (Foto: L. M., arhiv DL)

Novo mesto - Kot smo poročali, se je novomeška občina kot nosilka 26-milijonskega projekta Hidravlične izboljšave Dolenjske znašla na sodišču, ker sta izvajalca, podjetji CGP in Malkom, vgradila ruske cevi Svobodny Sokol. Po mnenju Državne komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je občina v razpisu leta 2013 zahtevala vgradnjo drugih, francoskih cevi Pont-a-Mousson, ob podpisu pogodbe z izbranima izvajalcema tri leta kasneje pa dovolila spremembo, ki bi po mnenju revizorjev terjala ponovitev razpisa. Z mnenjem komisije se je strinjalo tudi Okrajno sodišče v Ljubljani, ki je zaradi tega novomeškega župana obsodilo na 600 evrov kazni, a sodba še ni pravnomočna in zadeva se trenutno nahaja na Višjem sodišču v Ljubljani, kar smo pred časom poročali v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Tako župan Gregor Macedoni kot direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič sta javnosti večkrat pojasnjevala, da do menjave cevi sploh ni prišlo, saj da so vgrajene cevi s takšnimi tehničnimi lastnostmi, kot so jih naročniki zahtevali, kar da jim je med drugimi potrdila tudi Inženirska zbornica Slovenije. Oba sta tudi dejala, da gre za izsiljevanje slovenskega dobavitelja omenjenih francoskih cevi, zato sta vložila kazensko ovadbo.

Na sodišču se je občina znašla tudi zaradi odškodninske tožbe tega dobavitelja, tj. podjetja CMC Group. A po poročanju današnjega Dela, je Okrožno sodišče v Novem mestu odškodninsko tožbo zavrnilo. Odločitev sodišča še ni pravnomočna, prav tako ni znano, če se namerava družba CMC Group nanjo pritožiti. Zaradi, kot so trdili, izgube posla pa so od občine in izvajalcev terjali 1,1 milijona evrov odškodnine.

Sodišče je po navedbah Dela ugotovilo, da bi bilo -če bi bila v razpisu zahtevana vgradnja cevi natančno določenega proizvajalca- to v nasprotju z zakonom o javnem naročanju in bi bilo tako določilo razpisa nično, torej se nanj tožniki ne bi mogli niti sklicevati. Skratka, po mnenju novomeškega okrožnega sodišča vgradnja ruskih cevi ne pomeni bistvene spremembe pogodbe in vgrajene cevi so enakovredne zahtevam naročnikov.

M. Martinović