FOTO: 70 let Glasbene šole Krško

24.1.2019 | 13:00

Na prireditvi ob jubileju so nastopili številni sedanji in nekdanji učenci ter učitelji Glasbene šole Krško, koncert pa so zaključili s skupnim nastopom orkestra šole in zbora. (Foto: B. B.)

Ravnatelj Glasbene šole Krško Mitja Režman (Foto: B. B.)

Novo mesto - S prireditvijo Hrum časa, zven smisla je Glasbena šola Krško sinoči obeležila 70 let svojega delovanja.

Kot je v svojem slavnostnem nagovoru poudaril ravnatelj Mitja Režman, je Glasbena šola Krško poleg svoje vloge pri glasbenem in osebnostnem razvoju otrok tudi pomemben soustvarjalec kulturnega življenja v domačem okolju.

"Nastopi učencev in učiteljev ter sodelovanje z drugimi zavodi in društvi zaznamujejo kulturno podobo tega okolja. To je možno le zaradi primernega položaja, ki ga glasbena šola uživa znotraj lokalnih skupnosti in državnega sistema financiranja. Kljub tendencam po izgradnji vitke države, torej postopnega izključevanja posameznih sektorjev iz proračunske obremenitve, zaenkrat še lahko trdimo, da se Slovenija zaveda pomena znanja in vsem dostopnega izobraževanja," je povedal Rožman.

Ob tem se je ravnatelj zahvalil občini Krško za "kakovostno sodelovanje in držo, ki jo zavzema do vseh svojih javnih zavodov. Enako dobro je tudi sodelovanje z občino Kostanjevica na Krki, ki svoje obveznosti do šole brezpogojno in redno izpolnjuje, mi pa se trudimo okrepiti vpis iz kostanjeviške občine, del izobraževanja pa izvajamo tudi tudi na osnovni šoli Jožeta Gorjupa."

Vsi ti materialni pogoji pa so le okvir, ki brez nesebične predanosti učiteljev in drugih zaposlenih, ne bi pomeni veliko. "Oni so tisti, ki z ustvarjalnostjo in pedagoškim pristopom omogočajo osebnostni in glasbeni razvoj učencev," je poudaril Režman.

Zahvalo in čestitke je glasbeni šoli ob visokem jubileju izrekel tudi krški župan Miran Stanko in pri tem posebej izpostavil vlogo dolgoletnega ravnatelja Draga Gradišarja, "ki je najbolj pripomogel, da je Glasbena šola Krško krenila na pot, po kateri je prišla med najuspešnejše glasbene šole v državi."

B. Blaić

Galerija