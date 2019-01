Pijan v jarek. Pekarne odpiral kot po tekočem traku. Pozor, ne puščajte torbic v avtomobilih!

24.1.2019 | 12:00

Foto: arhiv DL

Brežiški policisti so bili sinoči nekaj po 19. uri obveščeni o prometni nesreči v Gornjem Lenartu. Opravili so ogled in ugotovili, da je voznik avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, se prevrnil in z vozilom obstal v jarku. 54-letni voznik, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,01 miligrama alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vse se je začelo s snegom in ledom na avtomobilu ...

Metliški policisti so v dopoldanskih urah med kontrolo prometa v Metliki ustavili voznika avtomobila, ki z vozila ni odstranil snega in ledu, kar mu je onemogočalo pregled nad dogajanjem v prometu. Med postopkom so ugotovili, da 19-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v avtomobilu pa je prevažal otroka, ki ni bil ustrezno zavarovan z zadrževalnim sistemom. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil z nameščenimi registrskimi tablicami, ki ne pripadajo vozilu. Na vozilu ni bilo nameščenih ustreznih zimskih pnevmatik, prav tako pa ni imel obvezne opreme. Avtomobil so mu zasegli, zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov bodo zoper voznika na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Iz ozadja nezakonito vodil pekarne in slaščičarne

Novomeški kriminalisti so v sodelovanju s Finančnim uradom Novo mesto na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja oškodovanja upnikov. Med kriminalistično preiskavo so ugotovili, da se je 41-letni državljan Hrvaške preko več gospodarskih družb ukvarjal z dejavnostjo pekarstva in slaščičarstva. Inšpekcijski organi so v nadzorih ugotovili številne nepravilnosti in zoper njega vodili več prekrškovnih postopkov.

Ugotovljeno je bilo, da je osumljenec deloval na način, da je na posamezni gospodarski družbi ustvaril finančni dolg, potem pa odprl novo družbo, prezaposlil delavce, za zastopnike pa imenoval ženo ali tujce iz Kosova. Ti niso imeli znanj o vodenju družbe in niso poznali jezika, osumljenec pa je družbe vodil iz ozadja. Delavcem in dobaviteljem, od katerih je bila odvisna njegova dejavnost, je plačeval v gotovini. Med leti 2013 in 2017 je samo preko ene družbe upnikom povzročil za več kot 410.000 škode. Ovadili so ga tudi zaradi več kaznivih dejanj kršitev temeljnih pravic delavcev. Osumljenec zavestno ni ravnal po predpisih o plačilu predpisanih prispevkov in davkov iz naslova izplačanih plač delavcem.

Ob denar in nakit

V Sevnici je med torkom in sredo nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in izmaknil denar in nakit. Lastnika je oškodoval za 1.000 evrov.

Dopoldne je v kraju Piršenberg na območju Brežic nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je denar in zlat nakit ter lastnika oškodoval za okoli 2.500 evrov.

Pod sedežem ga je čakala torbica

Na parkirnem prostoru v Šmarjeških Toplicah je popoldne neznanec z razbijanjem stekla vlomil v osebni avtomobil in odnesel torbico z denarjem, dokumenti in bančnimi karticami. Torbico je oškodovanec odložil pod prednji sedež.

Vlomi v vozila

"V zadnjem mesecu smo na parkirnih prostorih na območju Dolenjske in Posavja ponovno obravnavali več primerov vlomov v avtomobile. Ugotavljamo, da so bili v vseh primerih žrtve tisti vozniki, ki so na vidnih mestih v vozilih nezavarovane pustili različne predmete. Storilci so v vozila vlamljali predvsem v večernih in nočnih urah na način, da so razbili stekla na vozilu in poleg odtujenih predmetov povzročili tudi premoženjsko škodo na vozilu.

Občane ponovno pozivamo k upoštevanju osnovnih samozaščitnih ukrepov, s katerimi lahko bistveno zmanjšajo tveganje, da postanejo žrtev kaznivega dejanja. Vsem svetujemo, da v vozilih brez nadzora ne puščajo predmetov, saj v takem primeru lahko hitreje postanejo žrtev vlomilcev. Tudi predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so lahko vaba za storilce, škoda na vozilu pa bo v tem primeru večja, kot je vrednost odnesenih predmetov," opozarja Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Alfa je bila ukradena

V noči na sredo je na mejni prehod Obrežje, na izstop iz Slovenije, pripeljal voznik osebnega avtomobila Alfa romeo, italijanskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Med preverjanjem v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil avtomobil ukraden v Italiji. Vozilo so zasegli, 37-letnemu vozniku iz Srbije pa odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

J. A.