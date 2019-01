Ghosn odstopil z mesta prvega moža Renaulta

24.1.2019 | 14:05

Carlos Ghosn (Foto: skupina Renault, arhiv DL)

Pariz,Tokio - Carlos Ghosn, ki je na Japonskem pridržan zaradi domnevnih finančnih malverzacij v podjetju Nissan Motor, je odstopil s položaja prvega moža Renaulta. Nissan pa je medtem napovedal izredno skupščino, na kateri naj bi Ghosna odstranili iz upravnega odbora, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ghosn je odstopil kot glavni izvršni direktor in predsednik Renaulta, s čimer je nakazal začetek novega obdobja za francoskega avtomobilskega proizvajalca, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Aretirani menedžer, ki je do novembra lani veljal za najmočnejšega moža v avtomobilski industriji, je pred tem že izgubil položaj predsednika japonskih avtomobilskih skupin Nissan in Mitsubishi.

Renault je medtem menedžerju, ki je skoval tristransko francosko-japonsko avtomobilsko zavezništvo, dolgo stal ob strani. Prejšnji teden pa je francoska vlada Renaultov upravni odbor pozvala k imenovanju novega vodstva.

Francoski finančni minister Bruno Le Maire je danes za AFP potrdil, da je Ghosn v sredo podal svoj odstop. Danes se sicer sestaja Renaultov upravni odbor, ki bi Ghosna, ki je za volan francoskega proizvajalca sedel leta 2005, sicer odstavil.

Pričakovati gre, da bo po odločitvi upravnega odbora dosedanji začasni glavni izvršni direktor Thierry Bollore to mesto prevzel za stalno, medtem ko naj bi vodja Michelina Jean-Dominique Senard postal predsednik koncerna. Končuje se torej obdobje, ko je oba položaja zasedala ena oseba.

"Vloga predsednika bo zagotoviti, skupaj s francosko državo, dodatno utrditev zavezništva med Nissanom in Renaultom, ki je strateška prioriteta," je Le Maire povedal medijem ob robu zasedanja Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu. "Vloga glavnega izvršnega direktorja pa je zagotavljati dobro poslovanje na dnevni ravni," je še dodal.

Medtem se v Nissanu pripravljajo na to, da Ghosna dokončno odstranijo iz upravnega odbora. Izredno skupščino na to temo naj bi izpeljali do sredine aprila, so sporočili.

Nissan je Ghosna z mesta predsednika odstavil že kmalu po aretaciji, tako on kot njegov domnevni sostorilec Greg Kelly pa sta ostala v upravnem odboru. Zamenja ju lahko le skupščina.

Ghosna so v Tokiu aretirali 19. novembra lani, tožilstvo mu med drugim očita prikrivanje prihodkov in zlorabo položaja. Libanonsko-brazilsko-francoski poslovnež ne priznava očitanih dejanj in se je izrekel za nedolžnega, a ostaja za zapahi.

Tam bo po vsej verjetnosti dočakal začetek sojenja, kar pa bi lahko trajalo tudi pol leta. Prošnjo po določitvi varščine, proti plačilu katere bi se pred obtožbami branil s prostosti, je namreč sodišče zavrnilo.

Po aretaciji vplivnega menedžerja se je pod vprašajem znašla usoda zavezništva Renault-Nissan-Mitsubishi. Ghosnu večina priznava zasluge za ponovno oživitev Nissana in uspešno sodelovanje podjetij iz dveh zelo različnih poslovnih kultur.

A medtem ko ima Renault v lasti 43 odstotkov Nissana, ima Nissan v rokah le 15 odstotkov delnic francoskega partnerja in nobenih glasovalnih pravic. Ob tem je Nissanova tržna vrednost skoraj enkrat večja od Renaultove, kar bi lahko pomenilo, da si bo podjetje po zamenjavah v vodstvih morda skušalo izboriti drugačen položaj.

Kdo bo v prihodnje vodil tristransko zavezništvo - tradicionalno je bilo to rezervirano za glavnega izvršnega direktorja Renaulta - je še nejasno.

Bollore, 55-letnik, ki je v Renaultu od leta 2012, je v preteklosti zasedal več različnih položajev v avtomobilski industriji v Aziji, tudi na Japonskem. Torej ima izkušnje, ki bi mu lahko pomagale voditi zavezništvo v novem obdobju, menijo analitiki.

Dodano ob 14.10:

Novi glavni izvršni direktor francoskega avtomobilskega velikana Renault je v skladu s pričakovanji postal Thierry Bollore, predsednik skupine pa Jean-Dominique Senard. Sendard bo tudi zastopal Renault v zavezništvu z japonskima avtomobilskima proizvajalcema Nissan in Mitsubishi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

STA