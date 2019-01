Župan gostil predstavnike verskih skupnosti

24.1.2019 | 16:30

Na ogledu cerkve sv. Jožefa na Trški Gori (Foto: Občina Krško)

Trška Gora, Krško - Župan občine Krško mag. Miran Stanko je včeraj s sodelavci v Krškem gostil predstavnike verskih skupnosti, ki delujejo v občini. Najprej so si pod vodstvom župnika Alfonza Grojzdka ogledali cerkev sv. Jožefa na Trški Gori, o kateri je spregovoril tudi župnik z Rake Franc Levičar, ki je na Trški Gori preživel mladost, nato pa je župan gostom predstavil delo in naložbe občine Krško v letu 2018 ter načrte za letošnje leto, so sporočili iz krške občine.

Na področju kulturne dediščine je po Stankovih besedah občina lani za obnove preko razpisa namenila 40.550 evrov, in sicer za obnovo vzhodne fasade in vhodnega kamnitega portala na cerkvi na Trški Gori v krški župniji, obnovo poslikave v baziliki Lurške Marije v Brestanici ter notranjih ometov in opleskov v cerkvi sv. Miklavža na Gradcu v župniji sv. Križ v Podbočju, za sanacijo zidov in ureditev drenaže pri cerkvi sv. Štefana v Nemški vasi v leskovški župniji, sanacijo odvodnjavanja in zamakanja mavzoleja Anastazija Gruena v Leskovcu ter obnovo spomenika padlim borcem na pokopališču v Podbočju.

Krška občina je lani zaključila tudi z obnovo Hočevarjevega mavzoleja v mestnem parku v Krškem. Prva faza je obsegala konservatorsko restavratorske posege na kamnitih in kovinskih elementih zunanjosti mavzoleja, za kar je občina pridobila 20.000 evrov nepovratnega denarja na javnem razpisu Ministrstva za kulturo od skupno 55.347 evrov, kolikor je bila vredna naložba. V lanskem letu pa so v drugi fazi obnovili še notranjost objekta, za kar so namenili 57.000 evrov, so navedli v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: Občina Krško

Galerija