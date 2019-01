Osvajal ženske in jih na koncu okradel, pobral aro in izginil. Je Povhe ogoljufal tudi vas?

24.1.2019 | 15:00

Martin Povhe na eni od obravnav pred desetimi leti. (Foto: T. J. G., arhiv DL)

Novo mesto - Včeraj smo poročali o tem, da so novomeški kriminalisti odvzeli prostost 34-letnemu osumljencu zaradi storitve več kaznivih dejanj goljufije in ga privedli k preiskovalni sodnici v Krškem. Ta je zanj odredila pripor. Iz zanesljivih virov smo izvedeli, da gre za Martina Povheta z Rake, starega znanca policije in sodišča.

Lani naj bi na območju Posavja, Dolenjske, Suhe Krajine in Ljubljane ogoljufal več ljudi. Imel je različne pristope. Nekaterim je obljubljal dobavo avtomobilov po zelo ugodnih cenah, ko je dobil predplačilo v gotovini (tudi več tisoč evrov!), pa je izginil. V prodajalnah z avtomobilskimi deli se je dogovoril za odlog plačila, vzel blago in nikoli plačal.

Najbolj zanimiv način za pridobivanje denarja je ubral pri ženskah, s katerimi je preko družabnega omrežja navezal stike (predstavljal se je z lažnimi imeni), se z njimi srečal, vzpostavil ljubezenski odnos in si z različnimi lažmi ter pretvezami od njih izposojal denar. Seveda ni šlo za izposojanje, kajti niti slučajno ni imel namena, da bi denar kdaj vrnil.

Zaljubljene žrtve so zvitemu Casanovi izročale prihranke, si zanj izposojale denar in celo najemale kredite. Kakšno presenečenje, ko je dobil denar, je z njimi prekinil vse stike! Verjetno je upal, da si ga ne bodo upale prijaviti organom pregona, a je bila ena od njih toliko prisebna, da se kljub grožnjam ni pustila zmesti.

Ko je policija začela raziskovati zadeve, se je klobčič njegovih goljufij odvijal in odvijal.

Prijavite ga!

"Goljuf si je s kaznivimi dejanji pridobil protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 70.000 evrov. Kriminalisti s preiskavo nadaljujejo in ocenjujejo, da je bilo žrtev še bistveno več, vendar oškodovanci goljufij niso naznanili organom pregona. Morebitne oškodovance 34-letnega goljufa ali podobnih primerov goljufij pozivamo, da o tem obvestijo policiste na najbližji policijski postaji," poziva Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Povhe je očitno nepoboljšljiv, kajti pred slabimi 10 leti so ga na krškem sodišču na devet let zapora obsodili, ker si je z najmanj 25 goljufijami prisvojil okoli 400 tisočakov. Kdo ve, koliko žrtev si je našel tokrat? Če ste bili med njimi, o tem čim prej obvestite policijo!

J. A.