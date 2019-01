S humanitarno akcijo Stopimo skupaj pomagali malemu Galu

24.1.2019 | 20:10

Kaja in Gašper Gradišar ter Zalka Klemenčič (Foto: M. B. J.)

Metlika - V nedeljo, 27. januarja, bo Gal Gradišar iz Metlike star šest let. Vendar pa se njegovo otroštvo razlikuje od brezskrbnih otroških dni njegovih vrstnikov. Gal ne more govoriti in sedeti sam. Pri osmih mesecih so zdravniki njegovim staršem Kaji in Gašperju Gradišar povedali, da ima Gal hipotonični sindrom.

Tretji rojstni dan je Gal praznoval z diagnozo cerebralne paralize 4. stopnje, kar pomeni, da potrebuje celodnevno pomoč. Obiskuje razvojni oddelek v Otroškem vrtcu Otona Župančiča v Črnomlju, veliko terapij pa naredijo starši z Galom tudi sami doma. Ker je hiperaktiven, obstaja nevarnost samopoškodbe, zato so mu predlani poleti pod narkozo odstranili šest mlečnih zob. »Od takrat se mu je zdravstveno stanje poslabšalo. Čakamo na odgovor za operacijo v možganih, saj je zdravnik rekel, da ima Gal velik potencial. Želimo si, da bi lahko vsaj samostojno sedel,« je povedal Galov oče.

Galov bivalni prostor je omejen na invalidski voziček, na katerem preživi večino časa, v vrtec pa ga starši vozijo z osebnim avtomobilom, v katerem je nameščen standardni otroški sedež. A Gal v rasti prav nič ne zaostaja za svojimi vrstniki in sedež mu postaja premajhen. Poleg tega mora še v razvojno ambulanto v Novo mesto in na redne kontrole v Ljubljano. Tako v avtomobilu vsak dan preživi kar precej časa. »Velik problem imamo ob obisku zdravnika ali specialista v Ljubljani. Takrat moramo s seboj vzeti tudi Galov invalidski voziček, ki tehta 23 kilogramov. Voziček je posebej prilagojen njegovemu fizičnemu stanju. Ima opore za glavo, trup in noge, zato ga ni mogoče zložiti, ampak ga moramo delno razstaviti, da ga lahko spravimo v prtljažnik avtomobila. Za to porabimo veliko časa, to pa je tudi težko početi na parkiriščih, saj potrebujemo kar nekaj prostora. Ko je slabo vreme in pozimi, pa je to početje skorajda nemogoče,« pripoveduje Kaja.

Gradišarjevi so se zaradi vsega tega odločili za nakup novega avtomobila, ki ga bodo prilagodili Galu. Tako bodo lahko sina vanj zapeljali v vozičku in ga ustrezno fiksirali. Predvsem pa ne bosta več potrebna presedanje in razstavljanje vozička. Na leto namreč prevozita okrog 50.000 kilometrov, zavedata pa se, da bo moral nov avto vzdržati vsaj 12 let. A nakup in predelava avtomobila veljata okrog 23.000 evrov, kar za Gradišarjeva glede na njune prihodke predstavlja izredno težko dosegljiv cilj. Zaposlen je namreč le oče, medtem ko je mati z dodatkom za nego otroka doma. Poleg Gala imata zakonca še štirimesečno hčerko Gajo.

Na pomoč je Gradišarjevim priskočilo Območno združenje Rdečega križa Metlika, ki je danes začelo z 19. humanitarno akcijo Stopimo skupaj za Gala, v kateri bodo zbirali denar za nakup avtomobila, prilagojenega za prevoz invalidnih oseb. Kot je povedala sekretarka Območnega združenja RK Metlika Zalka Klemenčič, lahko do zaključka akcije, ki bo v maju, pomagate Gradišarjevim z nakazilom denarnega prispevka na TRR Rdečega križa Metlika 02994-0019199751 (NLB), s pripisom »za Gala«. Ali pa obiščete dobrodelni koncert Stopimo skupaj, ki bo osrednji dogodek akcije in bo v petek, 22. februarja, ob 19. uri v športni dvorani pri metliški osnovni šoli.

M. Bezek Jakše