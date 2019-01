Trčili osebni vozili, dva poškodovana

24.1.2019 | 19:00

Foto: Arhiv DL

Pri Belšinji vasi na nekdanji hitri cesti sta nekaj čez 9. uro trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so protipožarno in tehnično zavarovali kraj prometne nesreče, nudili pomoč dvema poškodovanima osebama do prihoda reševalcev, odklopili akumulatorja, posuli razlite motorne tekočine in pomagali pri usmerjanju prometa. Reševalci ZD Trebnje so na kraju oskrbeli poškodovani osebi, dežurni delavci podjetja CGP Novo mesto pa so počistili cesto.

Pomagali prvi posredovalci AED Mirna

V Ulici pot na Laze na Mirni so ob 9.13 prvi posredovalci AED Mirna pomagali pri reševanju obolele osebe. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so obolelega prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. Ž.