Upokojenci že 15 let plešejo mednarodne plese

25.1.2019 | 09:10

Skupinska slika upokojencev, ki plešejo mednarodne plese pri DID Novo mesto.

Novo mesto - Mnoge dolenjske upokojence druži ples, ampak ne ravno polka in valček, kot bi kdo najprej pomislil, temveč večini manj poznani mednarodni plesi.

V Društvu interesnih dejavnosti (DID) Novo mesto namreč že od leta 2004 deluje skupina za mednarodne plese, ki jo vodi zakonski par Dunja Gerić in Emil Balažić. Skupina premore okrog štirideset plesalcev, v glavnem upokojencev oz. bolje rečeno upokojenk, saj je med njimi le en moški – torej vsaj za vzorec. A plesalk to ne moti in se dobro znajdejo tudi brez moških – nekatere pač oblečejo hlače in plešejo moško vlogo pa je!

Emil Balažić in Dunja Gerić

Mentorica Dunja Gerić, ki mednarodno folkloro pleše že od mladih nog – leta 1983 je začela pri študentski sekciji za mednarodno folkloro KUD Ivana Gorana Kovačiča v Zagrebu (to sekcijo je nekaj let tudi vodila) –, si je dolgo želela, da bi tudi v dolenjski prestolnici lahko ustanovila skupino, ki bi jo učila različnih mednarodnih plesov oz. ljudskih plesov sveta. Zato sta bila z možem vesela pobude DID Novo mesto, da bi radi organizirali skupino za plesno rekreacijo. »Resnično sva bila presenečena, ko je na prvo srečanje prišlo kar več kot petdeset ljudi, tako velikega zanimanja res nisva pričakovala,« povesta. Seveda se je skupina potem malce zmanjšala, a še danes je med njimi skoraj polovica tistih, ki plešejo od vsega začetka. Da jih toliko vztraja, veliko pove o vzdušju v skupini – imajo se lepo, ples in druženje na vajah ter nastopih ju osrečujeta.

180 različnih plesov

Na vajah v prostorih OŠ Grm

Učijo se zlasti tradicionalnih mednarodnih ljudskih plesov različnih držav, od evropskih, izraelskih, ruskih do ameriških in kanadskih. Plesni koraki in figure tujih plesov so zelo različni in zahtevni, težko si jih je zapomniti, zato je potrebno veliko truda ter vaj, da jih zaplešejo dobro. A z voljo se da vse. Kot pravi njihova vodja Gerićeva, ki se še vedno izobražuje na raznih seminarjih tudi v tujini, zlasti v Švici, Avstriji, Nemčiji in Italiji, se drži originala. »Plešemo izvirne plese, včasih kako figuro le malo prilagodim, sicer pa raje izberem primeren ples za našo skupino in glede na zmogljivost članov,« pove Dunja. Do zdaj so se učili že več kot 180 različnih plesov, repertoar ohranjajo.

Za nastope plesalke že od vsega začetka nosijo posebne obleke, črno-rdeče kostume, ki so stilizirani oz. univerzalni za vse plese, imajo pa folklorne motive. »Nismo folklorna skupina. Potem bi za vsak ples morali imeti drugo nošo, kar si – glede na to, da plešemo plese sveta – niti ne moremo privoščiti. Naš namen je resnično rekreacija,« poudari Gerićeva. Z možem ugotavljata, da ples res dobro vpliva na zdravje, tako psihično kot fizično. »Ljudje so fizično aktivni, imajo boljše ravnotežje, lažje se orientirajo v prostoru, s plesnimi figurami urijo svoj spomin, obenem pa se še zabavajo in družijo,« naštejeta pozitivne plati njihove skupine. Mož, po profesiji zdravnik, doda še en dokaz: nekaj članov so v petnajstih letih seveda že izgubili, a prav nobenega ne zaradi kapi.

Najstarejša plesalka, 86-letna Marjeta Jana Pucelj.

Redko manjkajo na vajah

Kot je bilo videti ob našem obisku na vajah – te imajo ob sredah ob 19.30 v prostorih OŠ Grm v Novem mestu, in veseli bodo, če se jim pridruži še kdo –, upokojencem ples resnično dobro dene. Vsi so bili videti mladostni, energični in veseli. Najstarejša med njimi, 86-letna Marjeta Jana Pucelj, ki pleše že petnajst let, pravi, da si življenja brez plesa kar ne more predstavljati. Nekoč je kot učiteljica poučevala mlajše folklornike, danes pa se tudi na stara leta sama rada uči mednarodnih plesov in zato ostaja še zelo energična.

Jedro skupine, ki deluje že od vsega začetka.

Vida Majerle, ki pravi, da pleše, odkar je shodila, in je nekoč plesala v folklorni skupini Predgrad, komaj čaka vsako sredo. »Rada grem na vaje in v petnajstih letih sem morda manjkala petkrat,« pove. Tudi Malči Krnc vztraja že od vsega začetka in uživa v prijetni družbi kolegic. »Uživam v plesu, rada se družim. Smo krasna skupina, skupaj praznujemo rojstne dneve in je vedno kaj zanimivega,« pove in doda, da od plesov najbolj obožuje ameriške mikserje. Marija Gorenc, ki jo ples spremlja že od mladih let, je v skupini od vsega začetka. »V plesu uživam in moram imeti resen razlog, da zamudim na vaje. Vsak ples ima vsak svoj čar, vsi so mi všeč, a morda še najbolj obožujem ameriške plese, ker so poskočni,« pove Marija, ki že vseskozi pleše za moškega. Vztrajala bo, dokler bo šlo, in tako pravijo tudi preostali člani skupine.

Prispevek je bil objavljen v 3. številki Dolenjska lista z dne 17. januar 2019.

Besedilo in fotografije: L. Markelj

