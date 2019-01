Koliko sta zaslužila zvodnika?

Novo mesto - Konec avgusta so policisti razkrili, da so stopili na prste zakoncema s Štajerske, ki sta se ukvarjala zlorabo prostitucije. Od julija 2017 do konca lanskega avgusta sta vodila posel z zlorabo treh žensk na območju Novega mesta in Celja. V začetku meseca je 46-letni Dursum Brković krivdo že priznal, predvčerajšnjim pa je pred novomeško sodnico Melito Perko stopila še njegova soproga, 52-letna Jasna Brković. Čeprav krivde ni priznala, pa je videti, da se bo to zgodilo.

"Smo v postopku sklepanja dogovora s tožilstvom, čakamo še na izvedensko mnenje finančnega strokovnjaka," sta včeraj povedala zagovornika Brkovićeve Tea Mlinar Kovačič in Blaž Kovačič Mlinar.

Mnenje omenjenega izvedenca je namreč pomembno zato, da se ugotovi, kakšno korist sta si pridobila obtoženca. Tožilstvo je ugotovilo, da naj bi v obravnavanem obdobju z zlorabo prostitucije pridobila nič manj kot 92 tisočakov. Odvetnik Dursuma Marko Štamcar je že na prejšnji obravnavi, ko je predlagal, da zadeve pregleda finančni izvedenec, dejal, da bi lahko govorili kvečjemu o polovici navedenega zneska, saj so ženske obtožencema izročale polovico zaslužka, tožilstvo pa je upoštevalo ves denar, ki naj bi se obrnil.

Tako zdaj vsi čakajo na mnenje izvedenca. Namreč, Dursum se je s tožilstvom sicer pogodil za poldrugo leto zapora na odprtem oddelku, kazen pa naj bi mu bila izrečena 15. februarja, ko naj bi imeli v rokah izvedensko mnenje in je predviden narok tudi za Jasno Brkovič.

Za navedeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen od enega do 12 let zapora.

Kaj se je dogajalo?

Dursum je skrbel za najem prostorov, njegova soproga pa za stranke. Oddala je oglas, sprejemala klice in moške usmerjala k trem ženskam, starim od 20 do 46 let, dvema državljankama Srbije in eni Ukrajinki, ki so bile nastanjene v Novem mestu in Celju. Njihova "umetniška" imena so bila Nina, Lea in Staša.

Cenik storitev je bil: 40 evrov za oralni spolni odnos, 50 za pol ure užitka z enim izlivom, 60 za polurnega z dvema izlivoma in 100 evrov za eno uro užitka.

Tožilstvo zakoncema Brković očita, da sta zlorabila ranljiv socialni položaj prostitutk, ki izhajajo iz socialno šibkih okolij, da sta jih zaradi spolnega izkoriščanja spravila v podrejen položaj, tako da so bile odvisne od njiju, s čimer sta izkoriščala njihovo nemoč in samostojnost pri odločanju o izbiri stanovanj, strank, pa tudi storitev in cen.

Zaslužek ni v celoti ostal ženskam, temveč sta zakonca pobrala svoj delež (polovico). Ogrožala sta njihovo zdravje, saj so se morale izpostavljati spolnim boleznim, poleg tega v najetih sobah niso bile varovane in je obstajala nevarnost, da bi bile žrtve nasilnih strank. Ženske so bile obremenjene do te mere, da so morale delati tudi po 13 ur na dan in v tem času sprejeti tudi po 18 moških. Iz obtožnice, ki jo je tožilstvo spisalo na skoraj 100 straneh, je razvidno, da naj bi Jasna ženske celo priganjala k hitrejšemu sprejemanju strank.

