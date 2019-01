Gorel nadstrešek

25.1.2019 | 07:00

Sinoči ob 20.38 uri je v naselju Vrh pri Boštanju, občina Sevnica, gorel nadstrešek ob stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Boštanj so zavarovali kraj dogodka, preprečili širjenje požara na stanovanjski objekt, požar pogasili ter pregledali kraj dogodka. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVIBNIK, na izvodu R. O. Svibnik.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI POTOK, na izvodu KAMNI POTOK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Gline jame med 8:00 in 10:30 uro in na območju TP Lamperče med 11:00 in 13:30 uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Selce Volovnik izvod Lokve med 8:30 in 10:00 uro ter na področju nadzorništva Brežice na območju TP Podvinje izvod Kapele med 8:30 in 11:00 uro in na območju TP Jereslavec izvod Kramar med 11:00 in 14:00 uro.

M. K.