Jutri že 25-tič S cvičkom med vinogradi

25.1.2019 | 10:15

Utrinek s pohoda leta 2017 (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Otočec - Zadnja sobota v januarju je vsako leto rezervirana za tradicionalni pohod S cvičkom med vinogradi, letos bo že 25-ti. Pohod, ki ga pripravlja Turistično društvo Otočec, ni preveč zahteven in poteka po gozdnih, makadamskih in asfaltnih poteh vinskih goric Grčevje in Trška gora.

Tudi letos bo zbor ob 8.30 uri pri gasilskem domu na Otočcu, start pa ob 9.uri, Kot so povedali v turističnem društvu, bo pohodnike kot vedno na trasi pričakale postojanke lokalnih društev, na katerih se bodo lahko okrepčali s toplimi in hladnimi napitki, ne bo manjkala tudi degustacija domačega kruha, mesnin in peciva, pohod pa bodo sklenili na zaključku pri zidanici Colnar s toplo malico in živo glasbo.

Dolžina celotne trase je okoli 15 km, pohod pa bo s programom trajal od 6 do 8 ur. Startnina znaša 10 evrov in vključuje degustacijski kozarec in mošnjiček za nošenje kozarca z logotipom pohoda, zloženko pohoda, štiri kupone za pijačo in- toplo malico. »Poleg naštetega dobimo še dober občutek ob prehojeni poti, polna pljuča svežega zraka, lepe razglede v dolino in na Gorjance ter super spomine na druženje in nova poznanstva. Če bi se radi razmigali iz zimskega spanja in se zraven imeli fajn, se nam le pridružite na pohodu. Ne bo vam žal,« so povabili v otoškem društvu.

M. Ž.