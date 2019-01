Spremembe za odmero NUSZ do 13. februarja

25.1.2019 | 11:15

Foto: P. F., arhiv DL

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto bo do 13. februarja sprejemala obvestila o spremembah, ki vplivajo na odmero za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2019, po tem datumu pa bo pri vpisu sprememb uporabila podatke iz javnih evidenc in vlog za odmero komunalnega prispevka, so sporočili iz novomeške občine.

Zavezanci za odmero NUSZ, torej pravne in fizične osebe, ki so lastniki ali uporabniki nezazidanih in zazidanih stavbnih zemljišč na območju občine, lahko sporočijo spremembe, ki se nanašajo na lastništvo nepremičnine ali spremembo zavezanca za plačevanje nadomestila (prodaje, najemi, dedovanje…), povečanje površin obstoječih objektov (prizidave, nadzidave, legalizacije), spremembe namembnosti obstoječih objektov in novogradnje na podlagi pridobljenih dovoljenj za gradnjo, so pojasnili.

M. Ž.