V Semiču bodo imeli tudi odbor za mlade

25.1.2019 | 13:45

Semiški svetniki so se sestali tretjič v tem mandatu.

Semič - Semiški svetniki so imeli sinoči 3. redno sejo v tem mandatu. Za 18 točk dnevnega reda so porabili dobre tri ure. Med drugim so obravnavali poročili o realizaciji letnih delovnih načrtov za minulo šolsko leto v Glasbeni šoli Črnomelj in v osnovni šoli Semič z enoto vrtca Sonček. Prav tako pa so se seznanili z letnima delovnima načrtoma v obeh šolah za tekoče šolsko leto. Kot je povedal Miro Dizdar iz Glasbene šole, je bilo v lanskem šolskem letu v semiško podružnico šole vpisanih 30 učencev, letos pa 40.

V semiški osnovni šoli pa je letošnje šolsko leto 324 učencev, kar je eden manj kot lani. Ravnateljica Andreja Miketič je natančno predstavila delo v šoli in uspehe učencev, priznala pa, da so pri nacionalnem preverjanju znanja pod slovenskim povprečjem. Sicer pa so nad povprečjem le v ljubljanski regiji. Ena od večjih težav v šoli je bralna nepismenost, njeno odpravljanje pa je v letošnjem letu ena od prednostnih nalog. Medtem ko so svetniki imeli včasih veliko pripomb glede semiške osnovne šole, pa so jo tokrat pohvalili.

Svetniki so v prvem branju sprejeli predlog odloka o letošnjem semiškem občinskem proračunu. Načrtujejo, da bo v občinski proračun priteklo 4,56 milijona evrov, izdatkov pa naj bi bilo za 4,79 milijona evrov. Ker želijo, da bi semiška občina postala mladim prijazna, so sprejeli tudi sklep, da bodo ustanovili odbor za mlade pri županji, katerega predsednica naj bi bila Urška Banovec, politične stranke pa bodo posredovale predloge za člane odbora.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

