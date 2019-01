Varno na internetu

25.1.2019 | 11:45

Novo mesto - V letošnjem šolskem letu smo na šoli posvetili nekaj aktivnosti varni uporabi interneta.

Učenci druge in tretje triade smo si ogledali film Gajin svet. Film pripoveduje o deklici Gaji, ki ima zanimivo življenje in med drugim tudi sestro, ki se je spravila v nevarnost zaradi napačne uporabe interneta in izdajanja svojih osebnih podatkov. Na šoli pa je zavod Safe.si - točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, starše in učitelje - izvedel delavnice v tretjem, šestem in osmem razredu. Tretješolci so se udeležili delavnice z naslovom Ne bodi ovčka na internetu, šestošolci so imeli predavanje o varovanju zasebnosti in uporabi družabnih omrežij, osmošolci pa so se udeležili delavnice o spletnem nasilju in ustrahovanju.

Upamo, da bodo otroci varno in previdno uporabljali internet.

Naja Rangus, 7. b,

OŠ Šmihel Novo mesto