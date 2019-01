Obisk Dolenjskega lista in Radia Krka

25.1.2019 | 12:25

Pogovor z odgovorno urednico Dolenjskega lista, Renato Žnidar.

Na obisku grafičnega oddelka Dolenjskega lista, kjer je grafični oblikovalec Iztok Kham prikazal, kako poteka priprava za tisk.

Dolenjske Toplice, Novo mesto - Učenci obveznega izbirnega predmeta Šolsko novinarstvo smo si v ponedeljek, 21. januarja, ogledali časopisno hišo Dolenjski list in lokalno radijsko postajo Radio Krka. Obe podjetji sta v stavbi TPC Hedera v Bršljinu v Novem mestu.

Na Dolenjskem listu nas je v tajništvu prijazno sprejela Betka Štefanič Strojin in nam razkazala vse nove prostore, kjer domujejo šele en mesec. Prostori so lepi, svetli, prostorni in zračni, nahajajo se v tretjem nadstropju. Videli smo tudi prvi izvod časopisa iz leta 1950. Dolenjski list je osrednji informativni časopis za Dolenjsko, Posavje, Belo krajino in kočevsko-ribniško območje. Prvič je Dolenjski list izšel 17. februarja davnega leta 1950. Od leta 2002 je vsak zadnji četrtek v mesecu obogaten še z revijalno prilogo Živa, od leta 2005 pa tudi s prilogo Dolenjske novice, 2008 pa je zaživela še spletna izdaja Dolenjskega lista. Spletno stran dolenjskilist.si ureja novinarka Mojca Žnidaršič. Decembra lani so se preselili z Germove ulice 4 na Ljubljansko cesto 26 v Novem mestu.

Nato smo obiskali grafični oddelek, kjer so nam pokazali, kako poteka priprava za tisk, kasneje pa smo šli še k odgovorni urednici Renati Žnidar. Spregovorila je o novinarskem poklicu in o ostalih poklicih, ki so še potrebni za oblikovanje Dolenjskega lista. Pogostili so nas s sladkarijami in pijačo ter nam dali darilce: mapice, koledarje in zadnji izvod Dolenjskega lista.

Nato smo se preselili še na Radio Krka, ki ima sedež v isti stavbi; je naša največja lokalna radijska hiša. Tu nas je prijazno sprejela Martina Kuplenk in nam podrobno povedala o delovanju radia, pokazala vse prostore in nas pogostila s pijačo. Pokazala nam je uredniške prostore, bralnico, snemalni studio, seveda pa smo stopili tudi v studio, od koder je potekala oddaja v živo. Tam smo videli delo tonskega mojstra in napovedovalca v živo. Oba sta nam tudi spregovorila o svojem delu, ki poteka 24 ur na dan in 365 dni v letu, zato so ti poklici kar precej zahtevni in naporni.

Andraž Vrtar, 8. a, OŠ Dolenjske Toplice

Foto: Mojca Žnidaršič, Dolenjski list

