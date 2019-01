Zlati znak JSKD tudi Roku Sandi

Ljubljana - Posavski režiser in pisatelj Rok Sanda je dobitnik zlatega znaka Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD), ki je na včerajšnji osrednji prireditvi sklada na Ljubljanskem gradu podelil najvišja na področju ljubiteljske kulture. Zlato plaketo JSKD za življenjsko delo je prejel folklornik Vasja Samec, ki je začel kot plesalec in koreograf v folklornih skupinah, kasneje pa se je uveljavil tudi kot raziskovalec plesnega izročila in pedagog, ki že vrsto let neutrudno predaja svoje znanje in izkušnje mlajšim generacijam.

Srebrne plakete so prejeli: Metod Bajt, vsestranski glasbeni delavec, ki sodi med pomembnejše kulturne ustvarjalce v Posočju; Damijan Močnik, eden najuspešnejših, mednarodno prepoznavnih in najvidnejših zborovskih in vokalno-instrumentalnih skladateljev pri nas, dirigent in glasbeni pedagog; Nataša Petrovič, upokojena novinarka, poznavalka vin in ljubiteljica literature, ki ji gredo posebne zasluge za oživitev ljubiteljske literarne dejavnosti na Ptuju; Tone Urbas, ki s svojim delovanjem, bogatim znanjem in izkušnjami, organizacijskimi in vodstvenimi sposobnostmi že vrsto let soustvarja zgodovino slovenskega godbeništva; skupina Art Femips, ki jo tvorijo ljubiteljski slikarji, izvrstni krajinarji Feliks Frühauf, Ivo Kolar, Marijan Miklavec, Edi Sever in Pavel Ščurk, so navedli v JSKD.

Strokovna komisija je odločila, da letos podeli kar dva zlata znaka JSKD. Poleg že omenjenega Sande iz Malega Kamna, avtorja gledaliških del, ki so v kratkem časovnem obdobju dosegla odmevne rezultate v slovenskem ljubiteljskem gledališkem prostoru, si ga je prislužil še dr. Tomaž Simetinger, uveljavljeni slovenski folklorni koreograf, etnolog in kulturni antropolog.

