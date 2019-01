Praznično druženje z dedki in babicami

25.1.2019 | 11:40

Vrtec Stopiče - Trenutki, ki jih otroci preživijo s svojimi dedki in babicami, so zagotovo svetli trenutki njihovega življenja.

Da bi bil predpraznični čas še bolj čaroben, smo v skupino Sovic povabili dedke in babice. Njihov številen in velikodušen odziv je najbolj razveselil ravno njihove vnučke. Svoje dedke in babice so z iskrico v očeh veseli pospremili v igralnico. Na mizah so jih pričakale sladke dobrote in darila. Otroci so z nastopom pokazali kako spretni so v plesu, petju, igri in ritmu, ki temelji na slovenski ljudski dediščini ter spominu na otroške dni dedkov in babic.

Veselja ni bilo moč skriti, saj so nasmejani otroški obrazi in nežni objemi govorili več kot tisoč besed. Seveda se nismo želeli hitro posloviti. Skupaj smo odšli še na nočni pohod z lučkami.

Preživeli smo še en čudovit popoldan v družbi dedkov in babic. S stiskom rok, zahvalo in voščilom smo zadovoljni odhajali domov.

Vzgojiteljici Renata Šimic in Andreja Marjanović,

Vrtec Stopiče

