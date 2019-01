Knoblehar je ob 200-letnici rojstva dobil priložnostno znamko

25.1.2019 | 14:45

Slovesnost ob predaji Knobleharjeve priložnostne znamke je vodila Blanka Matko.

Škocjan - »Za občino Škocjan je današnji dogodek zelo pomemben - s priložnostno znamko ob 200. obletnici rojstva dr. Ignacija Knobleharja, ki je prvi dogodek v letošnjem Knobleharjevem letu, želimo prebuditi duh njegovega časa in ga približati Škocjančanom in vsem izven meja naše občine,« je na slovesni predaji znamke v prostorih občinske stavbe dejal župan Jože Kapler in se zahvalil vsem, ki oživljajo spomin nanj.

Dr. Marko Frelih

Projekt so uresničili skupaj s Pošto Slovenijo, s strokovnimi pogledi pa je pri oblikovanju znamke sodeloval tudi dr. Marko Frelih, odgovoren kustos in muzejski svetnik iz Slovenskega etnografskega muzeja. Že vrsto let raziskuje Knobleharja, ta pa ga navdihuje kot izjemna osebnost. Sredi 19. stoletja je Slovence povezal z Afriko, Afričani so prvič prišli v naš prostor, uspešen je bil proti uporu trgovine s sužnji, trudil se je pri širjenju katoliške vere, po njegovi zaslugi imamo danes bogato zbirko afriških predmetov

Knobleharjevo znamko, ki sodi v segment znamenitih osebnosti, so tiskali v nakladi 40 tisoč, v polah po 25 znamk, njena nominalna vrednot pa je 1,30 evra. Kot je dejal direktor poštne poslovne enote Celje Cveto Sršen, vse slovenske znamke govorijo svojo zgodbo, in tudi zato so prepoznavne in lepo sprejete ne le pri domačih filatelistih, ampak tudi v svetu. Ne dvomi, da bo tako tudi s Knobleharjevo znamko. Gre za njegovo prvo spominsko znamko, osebno pa so izdali ob 150-letnici smrti velikega misijonarja.

Pošta Slovenije je ob znamki hkrati izdala tudi t.i. ovitek prvega dne in pripravila priložnosti žig ob njenem današnjem izidu. Mnogi zbrani na dogodku so se potrudili zanj.

Priložnostna razstava znamk, ki jo je pripravil g. Janez Žakelj (prvi na desni)

V občinski stavbi je samo danes na ogled tudi manjša razstava znamk v povezavi s Knobleharjem, ki jo je v sodelovanju s Filatelističnim društvom Novo mesto pripravil g. Janez Žakelj, župnik iz Župnije Cerklje ob Krki, ki je pred leti deloval kot kaplan v škocjanski župniji in se že takrat trudil za oživitev Knobeharjevega duha. Povedal je, da gre za preprosto razstavo, ki govori o misijonarju, od njegovega rojstva v Škocjanu, šolanja in študija v Rimu, obiska Svete dežele in Sirije, pa do delovanja v Sudanu in smrti v Neaplju, kjer je Knoblehar pokopan.

Ponosni na velikega rojaka

V Škocjanu so resnično ponosni na velikega rojaka, misijonarja v Afriki in raziskovalca Belega Nila ter velikega borca proti suženjstvu dr. Ignacija Knobleharja (1819-1858), po katerem so poimenovali tudi občinski praznik, zato so letošnje leto, ko mineva 200 let od njegovega rojstva, razglasili za Knobleharjevo leto. Izid priložnostne znamke je le eden od mnogih dogodkov v letu - župan jih je napovedal 37 ali več.

Eden med njimi bo tudi simpozij, ki ga pripravljajo v sodelovanju s Škofijo Novo mesto. »Na Knobleharja smo resnično lahko vsi ponosni, skupaj z drugimi našimi misijonarji, med drugim je to gotovo tudi škof Friderik Irenej Baraga. Knoblehar se je kot mlad fant za misijonarstvo navdušil ravno pri njem, ko je poslušal njegovo pridigo na Kapitlju v Novem mestu,« je dejal novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Danes Knobleharjevo poslanstvo v Sudanu nadaljuje misijonar, salezijanec Danilo Lisjak, ki mu finančno pomaga tudi Misijonsko središče Slovenije, kot je na slovesnosti med drugim povedal narodni voditelj središča Slovenije Matjaž Križnar.

V Škocjanu so te dni izdali tudi slikanico Ignacij, Bela reka in črni ljudje avtorice Mojiceje Podgoršek in ilustratorke Daše Simčič. Sledijo še mnogi dogodki (v priponki).

Besedilo in foto: L. Markelj

