Koncert glasbenih šol Posavja

25.1.2019 | 18:55

Alenka Černelič Krošelj, Mitja Režman, Daniel Ivša in Katja Krnc (z leve). Foto: M. L.)

Učenke in učenci glasbenih šol so se predstavili kot pevci ... (Foto: M. L.

... in kot instrumentalisti. (Foto: M. L.)

Brežice - Posavski muzej Brežice je z glasbenimi šolami Brežice, Krško in Sevnica včeraj organiziral četrti letni koncert iz niza s skupnim naslovom Koncert glasbenih šol Posavja. Ob klavirski spremljavi več izvajalcev je nastopilo sedemnajst učencev omenjenih glasbenih šol, ki so se predstavili kot instrumentalisti in pevci. Koncerta so se med drugimi udeležili ravnatelji glasbenih šol Brežice, Krško in Sevnica Daniel Ivša, Mitja Režman in Katja Krnc, Ivša se je se zahvalil direktorici Posavskega muzeja Alenki Černelič Krošelj za to, da je z organizacijo prvega tovrstnega koncerta pred štirimi leti prižgala iskrico, ki še gori in bo prav gotovo tudi še v prihodnosti.

Grad Brežice je udeležence letošnje prireditve pričakal precej obnovljen, kot je v pozdravnem nagovoru povedala direktorica Alenka Černelič Krošelj. Grad ima od lani namreč novo recepcijo in muzejsko trgovino ter obnovljene sanitarije v pritličju, na njem so prenovili streho nad severnim in vzhodnim delom. V Viteško dvorano so v ovale na zahodni steni vrnili, sicer kopijo izvirnikov, portreta družine Attems in sliko Alegorija časti in bogastva.

Posavski muzej bo 8. februarja ob 10. uri organiziral tradicionalno vodenje po zbirkah. Letos praznuje 70. obletnico ustanovitve, kar bodo zaznamovali s prireditvijo 26. junija, kot je povedala Alenka Černelič Krošelj.

V odmoru včerajšnjega koncerta so predvajali animirani film, ki predstavlja mit o Evropi. Film je nastal z učenci osnovne šole Pišece in udeleženci 19. Unescovega tabora v Pišecah, sodelovali so mentorici Andreja Matijevc iz Posavskega muzeja Brežice in likovna pedagoginja iz Osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece Tanja Plevnik ter zavod LIJAmedia.

M. L.

