Euroscola v evropskem parlamentu

25.1.2019 | 12:20

Brežice, Strasbourg - Naše spoznavanje Evropske unije se je začelo oktobra lani, ko smo se prijavili na tekmovanje Euroscola. Pri prvih srečanjih s profesorjem Boštjanom Špilerjem, ki je bil tudi naš mentor, smo zasnovali začetno idejo o našem izdelku. Odločili smo se, da posnamemo kratek filmček z geslom ''Ne prepuščaj se usodi, ampak odločaj, kam te vodi!'' ki na humoren način prikazuje, kakšne so posledice volilne abstinence. K temu smo dodali še letak, ki predvsem mlade poziva k udeležitvi volitev ter spisali našo kampanjo. Upajoč na zmago smo vse skupaj poslali v Ljubljano.

Nekaj tednov kasneje, ko smo projekt že odložili na spodnjo polico, nas je naša razredničarka, profesorica Mirna Malus, na ponedeljkovo jutro pričakala z novico, da smo osvojili prvo mesto v naši skupini. To je pomenilo le eno, in sicer ekskurzija in obisk Evropskega parlamenta v Strasbourgu, ki ga subvencionira EU. Kaj je torej Evrošola? Za en dan smo se lahko prelevili v evropske poslance in skupaj z vrstniki iz drugih držav EU razmišljali kot resnični politiki Unije. Razdeljeni na šest skupin glede na pereče teme današnjega časa smo v naslednjih tednih s pomočjo mentorjev vse dodobra proučili in našli kar nekaj rešitev aktualnih problemov, ki smo jih predstavili v Evropskem parlamentu.

Končno je napočila težko pričakovana sreda, 16. januarja, ko smo se v poznih večernih urah vkrcali na avtobus in pričeli našo 12-urno pot proti Franciji. Okoli 10. ure zjutraj smo prečkali most čez reko Ren in tako prispeli na naš cilj. Mesto nas je očaralo s svojim modernim predmestjem in zgodovinsko obarvanim centrom, presenetila nas je tudi multikulturnost prebivalstva. Po ogledu Strasbourga in samostojnem raziskovanju smo se z veseljem osvežili pod hotelsko prho. V jedilnici smo imeli še zadnje priprave na naslednji veliki dan. Večer smo preživeli ob družabnih igrah in druženju s prijatelji.

Dočakali smo dan D in po še zadnjih jutranjih pripravah na avtobusu smo zasedli mesta evropskih poslancev. Začeli smo s prvo sejo, kjer so se po nagovoru treh upravnih uslužbencev parlamenta predstavile vse sodelujoče šole. Slovenijo in Gimnazijo Brežice sta predstavljala Nika Cvetanovski in Aljaž Arh. Hkrati je potekalo simultano prevajanje v angleščino, nemščino, francoščino, italijanščino in španščino. Pridružil se nam je tudi evropski poslanec, podpredsednik Evropskega parlamenta, gospod Rainer Wieland, ki je odgovarjal na naša vprašanja. Med kosilom smo sodelovali v kvizu Eurogame, kjer smo skupaj s še tremi dijaki iz drugih držav članic EU izpolnili vprašalnik o Evropski uniji. Program smo nadaljevali v šestih ločenih skupinah. Vsaka se je ukvarjala s svojo tematiko in njenimi problemi ter poskušala poiskati karseda najboljše rešitve. Zbrane predloge sta nato poročevalca skupine predstavila zbranim v veliki sejni dvorani, kjer smo po krajši debati, v kateri smo lahko sodelovali vsi, glasovali in tako sprejeli ali pa zavrnili zakon. Aljaž Arh je poskrbel, da se je slišal tudi glas Slovenije in tako samozavestno zasedel poročevalni stol skupine, ki je debatirala o prihodnosti Evrope. Na našo majhno, a čudovito državo so opozorili tudi Žan Bračun, Nika Cvetanovski in Vito An Krošelj, ki so med sejo poročevalcem zastavili vprašanja.

Vito An Krošelj: »Ko sem videl, da so se vrstniki eden za drugim opogumljali in postavljali vprašanja poročevalcem, sem se odločil, da tudi jaz postavim svoje. Namenoma sem čakal, da pride na vrsto tema, ki jo je predstavljal moj sošolec Aljaž Arh, saj sem vedel, da mu na moje vprašanje ne bo težko odgovoriti. Ko je moderator čakal, da se kdo javi, mi je zmanjkalo kanček samozavesti, da bi se javil in dvignil roko. Na srečo sta zraven mene sedela sošolca, ki sta me spodbudila in na koncu sem le dvignil roko. Ker pa se je javilo veliko ljudi, me moderator trikrat ni opazil. Sošolec mi je svetoval, naj prej dvignem roko, kar sem tudi storil. Naposled je gospod le izgovoril mojo številko sedeža, a ker je govoril v francoščini, nisem vedel, da je poklical mene. Na srečo ga je sošolka razumela, mi hitro povedala, da je poklical mene - tako sem se vstal in začel govoriti. A nihče me ni mogel slišati, saj mikrofon ni delal. Na pomoč mi je priskočil sošolec, ki je usposobil mikrofon in s tresočim se glasom sem postavil vprašanje, na katerega je Aljaž odgovoril popolno.«

Sklepno dejanje Evrošole je bilo finale Eurogama, kjer sta kot člana štirih finalnih skupin sodelovala tudi Martin Zagorc in Gašper Žmavc, katerega ekipa je na koncu tudi slavila.

Gašper Žmavc: »Proti koncu kosila je do mene prišla skupina, ki ji je manjkal še en član. Sošolca sta me pregovorila, da se jim pridružim, in tako smo hitro izpolnili vprašalnik in ga oddali. Bil sem prepričan, da smo na kakšno vprašanje odgovorili narobe. Nato pa sem zagledal svojega sotekmovalca iz Francije, kako stopa proti tekmovalnem pultu in oblil me je pot. Ko so me poklicali, sem s tresočimi se nogami komaj prišel do svoje skupine. Kmalu pa sem ugotovil, da je bil strah odveč, saj smo bili s skupnimi močmi kos vsem vprašanjem in tako zmagali.«

Zadnji dan po zajtrku smo polni pozitivnih vtisov, novih znanj in prijateljstev zapustili Strasbourg in se odpravili proti domu. Vmes smo imeli pouk o Franciji in Nemčiji, saj smo lahko njune naravne enote opazovali kar skozi okno. Ustavili smo se še v Salzburgu, kjer smo med drugim videli tudi Mozartovo rojstno hišo.

Za nas je bila to nepozabna izkušnja, saj smo lahko občutili in se preizkusili v vlogi političnih veljakov in preizkusili svoje znanje tujih jezikov. Spoznali smo vrstnike, ki jim tako kot nam ni vseeno za našo prihodnost in prihodnost skupne Evrope s podobnimi interesi in cilji, ki smo jih tudi sami predlagali in jih v večini tudi potrdili kot poslanci v Evropskem parlamentu. Veseli smo, da se je slišal tudi naš glas, glas Slovenije in predstavnikov naše gimnazije, kar je za nas izjemna čast in spodbuda, da lahko tudi mi mladi s svojimi predlogi pripomoremo k boljši prihodnosti.

Saša Črpič in Tjaša Hostar, 3. b,

foto: Saša Črpič

Gimnazija Brežice

"Ne prepuščaj se usodi,ampak odločaj, kam te vodi!"