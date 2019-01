Male sive celice – 2. Krog za OŠ Maksa Pleteršnika

25.1.2019 | 11:50

Pišece, Ljubljana - Po odličnem rezultatu v prvem krogu tekmovanja Malih sivih celic so Janž Rener, David Denžič in David Omerzel težko pričakovali nove nasprotnike - ekipo OŠ Limbuš z Aljošo, Hano in Izidorja.

V četrtek, 24. januarja, smo se s transparenti, maskoto Maksijem na modrem stolu in z veliko dobre volje odpravili proti Ljubljani. Ker je bilo snemanje šele ob drugi uri, smo izkoristili dopoldanski čas za obisk razstave o Cankarju v Šolskem muzeju in kosilo. Potem pa smo težko pričakovali začetek snemanja. Da nam ni bilo dolgčas, sta poskrbela voditelj Nik Škrlec in animator navijačev Žan. Od začetka do konca smo lovili rezultat nasprotnikov, a ujeti nam jih ni uspelo. Na koncu smo jim segli v roko, jim dali mini darilca in jim zaželeli srečno pot v nadaljevanju snemanja. Zadovoljni, da smo kar dvakrat občutili snemanje v pravem studiu na RTV, smo se podali na pot domov, ponosni na naše tri fante, ki so zastopali ne le našo šolo, kraj Pišece, temveč tudi celotno Posavje.

Hvala vsem navijačem, ki so tudi doma stiskali pesti za nas. Oddajo si lahko ogledate v soboto, 23. marca, na RTV Slovenija.

Alenka Cizel, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

