Prioriteta je vodovod, lotevajo pa se tudi mestne hiše

25.1.2019 | 16:00

Novi župan Jože Papež je prvo vsebinsko sejo v novem mandatu "zvozil" brez kakih posebnih zapletov. (Foto: B. B.)

Franc Škufca in svetniki njegove Razvojne liste bodo v tem mandatu v opoziciji. (Foto: B. B.)

Enako velja za tudi za Dušana Papeža iz Liste za razvoj. (Foto: B. B.)

Žužemberk - Žužemberški svetniki so se sinoči v slabi uri in pol prebili skozi 11 točk dnevnega reda, med katerimi sta bili tudi prvi obravnavi proračunov za leti 2019 in 2020.

Osnutek proračuna za letos predvideva 10 milijonov evrov prihodkov in 10,2 milijona evrov odhodkov. Za investicije je predvidenih 5,8 milijona evrov, od česa velika večina, 3,8 milijona, predstavljajo stroški dokončanja suhokranjskega vodovoda.

Med večjimi projekti, ki jih občina načrtuje za letos, so še: dokončanje vrtca v Žužemberku (263.000 evrov), začetek urejanja regijskega gasilskega poligona (107.000 evrov), gradnja kanalizacije v Žužemberku (81.500 evrov) in na Dvoru (387.500 evrov), nadaljevanje statične sanacije žužemberškega gradu (127.000 evrov) in začetek energetske sanacije objektov osnovnih šol Žužemberk in Prevole (110.000 evrov).

V razpravi je Franc Škufca (RLSK) opozoril, da proračun ne vsebuje postavke za zamenjavo dotrajanih vozil na osnovnih šolah Žužemberk in Prevole, pa tudi, da občina premalo denarja namenja za razvoj obrtnih con. Da občina za gospodarstvo namenja premalo denarja – manj kot petino lanskega zneska – je opozoril tudi Dušan Papež (LRSK). Prenizka se mu zdi postavka za urejanje vaških jeder (10.000 evrov), pa tudi odmerjena sredstva za šport, kulturo in mladino. »Ob tem se občina loteva projekta mestna hiša v Žužemberku. Jo res potrebujemo, si jo lahko privoščimo?« je vprašal Papež.

Župan Jože Papež se je na očitke o premalo ambiciozno zastavljenem proračunu odzval s pojasnilom, da bo prioriteta letošnjega leta zaključek gradnje suhokranjskega vodovoda (dela morajo biti končana do konca junija) in da si drugih večjih vlaganj občina ta hip preprosto ne more privoščiti. Napovedal je, da se bo občina do konca februarja prijavila na razpis LAS STIK za urejanje vaških jeder in da bodo v primeru pozitivne odločbe to vnesli tudi v proračun.

Glede vozil za osnovni šoli je župan zagotovil, da se bo v kratkem sestal z ravnateljema in da bo občina poskrbela za nova vozila, o projektu mestna hiša pa je pojasnil, da gre za prenovo stavbe na Glavnem trgu 26 (nekdanja Iskra), v kateri nameravajo urediti kulturno dvorano, knjižnico ter prostore za občinsko upravo in društva. Za projekt mestna hiša občina v proračunu letos predvideva 10.000 evrov, ki jih bo porabila za izdelavo idejne zasnove prenove te skoraj 2000 m2 velike stavbe.

Svetniki so osnutek proračunov potrdili, drugo obravnavo pa bodo opravili po enomesečni javni razpravi.

Novi svetnik

Svetniki so v nadaljevanju imenovali seje tudi člane delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora ter člane volilne komisije, že pred tem pa so potrdili tudi mandat Francu Štravsu (NSi), ki bo v svetu nadomestil župana Jožeta Papeža. Sprejeli so tudi sklep o prenehanju mandata Vlada Kostevca (RLSK), saj je ta funkcija nezdružljiva z njegovo zaposlitvijo v občinski upravi. V svetu ga bo predvidoma nadomestila naslednja na listi RLSK Ida Kastelic.

Obet banke in trgovine

Ob koncu seje je župan Papež svetnike seznanil tudi z aktualnim dogajanjem v občini. Povedal je, da je v stiku z eno od bank, ki ima interes za odprtje poslovalnice v Žužemberku. »Prosili pa so nas za pomoč pri pridobivanju prostorov. NLB je svojo opuščeno poslovalnico pripravljena oddati občini, nimamo pa še odgovora, ali bi mi te prostore kasneje lahko oddali konkurenčni banki,« pravi župan.

Premika se tudi pri projektu trgovskega središča. Kot je povedal Papež, sta za naložbo v Žužemberku zainteresirana Spar in Lidl, gradila pa bi na zemljišču pri samopostrežni bencinski črpalki, in sicer na okoli 5000 m2 veliki parceli, katere lastnik je sicer Mercator. »Sestal sem se s predstavnikom podjetja, ki kupuje nepremičnino, upam, da bo posel stekel, več pa bo morda znanega že do naslednje seje,« je povedal Papež.

Boris Blaić

Galerija