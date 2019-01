Posnetek brutalnega pretepanja otroka na Facebooku

25.1.2019 | 15:35

Posnetek na Facebooku ni več viden. (Foto: J. A.)

Novo mesto - Danes opoldne se je na Facebooku pojavil posnetek pretepa otroka. Ni šlo za to, da bi odrasel otroka na rahlo udaril po zadnji plati, ampak za surovo nasilje nad nemočno žrtvijo. Dogodek, ki je javnost zelo razburil, naj bi se zgodil v novomeškem romskem naselju. Na Policijski upravi Novo mesto so bili z videoposnetkom seznanjeni okoli 13. ure.

"Takoj smo se odzvali, preverili pristnost posnetka, zbrali obvestila in izvedli druge aktivnosti za prepoznavo oseb na posnetku. Lahko potrdimo, da smo osumljenca kaznivega dejanja že privedli na policijsko postajo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo. O nasilju bo obveščen pristojni center za socialno delo in izvedene vse predvidene aktivnosti za zaščito žrtve. Zaradi zaščite otroka, žrtve nasilja, vas prosimo, da posnetka ne objavljate," je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

J. A.