V nesreči dva poškodovana; zagorelo ostrešje

25.1.2019 | 18:15

Foto: arhiv DL

Ob 11.47 je na Seidlovi cesti v Novem mestu prišlo do naleta treh osebnih vozil. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, do prihoda policistov usmerjali promet, nudili pomoč ekipi Nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. V nesreči sta bili lažje poškodovani dve osebi, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Zagrelo ostrešje

Z brežiškega regijskega centra za obveščanje pa so v sporočilu za javnost zapisali, da je ob 12.38 na Kvedrovi cesti v Sevnici zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so požar pogasili. Uničeno je ostrešje velikosti 2 x 3 metre in dimnik.

Pomagali odpreti vrata

Ob 9.01 so gasilci PGE Krško v Spodnji Libni, občina Krško, s tehničnim posegom odprli stanovanjska vrata in nudili pomoč reševalcem pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila. Reševalci NMP Krško so osebo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

R. N.