V Marof prihajata nekdanja krkaša

26.1.2019 | 10:15

Novomeščane nocoj čaka izjemno pomembna tekma za uvrstitev med najboljših šest ekip v državnem prvenstvu.

Novo mesto - Po porazih proti Kamničanom in Mariborčanom se novomeški odbojkarji nadejajo, da bodo nocoj vknjižili prvo zmago v tem koledarskem letu. Doma gostijo Kranjčane, neposrednega tekmeca v boju za modro skupino, v katero se bo uvrstilo šest najboljših ekip po prvem delu državnega prvenstva, zato bo imela tekma, ki se bo v Marofu začela ob 19. uri, za obe ekipi precejšnjo težo.

Odbojkarji Kranja so tako kot Novomeščani v dosedanjih dvanajstih krogih zabeležili pet zmag, vendar so na prvenstveni lestvici na šestem mestu, medtem ko so krkaši, ki za njimi zaostajajo za dve točki, osmi.

Ekipi sta se v letošnji sezoni že pomerili. Na začetku novembra so bili s 3:1 boljši Gorenjci, pri katerih navdušuje nekdanji član novomeške Krke, Mokronožan Janko Bregant, pred nekaj dnevi pa je njihove vrste okrepil še en nekdanji krkaš, Žužemberčan Miha Plot, ki je leta 2015 s člansko reprezentanco Slovenije na evropskem prvenstvu osvojil srebrno medaljo. Miha se je pred leti odločil, da prekine svojo bogato športno pot in se posveti trenerstvu, a sedaj se v vlogi libera vrača na parket.

Novomeški odbojkarji se zavedajo, da bo za uspeh potrebno igrati zbrano že od prvega sodnikovega žvižga. »Na zadnjih dveh tekmah smo odločno začeli, a koncentracija je zatem popustila, s tem pa smo nasprotnikom omogočili, da se razigrajo. Potrebno bo držati visok nivo skozi celo tekmo, če želimo zmagovati na težkih tekmah,« pravi kapetan Krke Martin Kosmina. Kot so še sporočili iz kluba, bo imel trener Tomislav Mišin na voljo vse igralce. »V zadnjih tednih je bilo nekaj težav, ta teden pa smo končno trenirali v kompletni zasedbi in upam, da se bo to poznalo tudi v naši igri. Forma se dviguje iz tekme v tekmo, vendar je glavni cilj držati raven igre na istem nivoju,« še dodaja Kosmina.

R. N.