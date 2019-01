Zaradi cevi županu globa

26.1.2019 | 09:05

Sodba okrajnega sodišča v Ljubljani zoper župana MO Novo mesto Gregorja Macedonija še ni pravnomočna. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Pred dobrim mesecem smo v Dolenjskem listu poročali o očitkih iz predvolilne anonimke in Zveze za Dolenjsko (ZZD) glede »ruskih cevi« v večmilijonskem projektu Hidravlične izboljšave Dolenjske. Da so namesto (dražjih) francoskih vgradili (cenejše) ruske in s tem kršili zakon o javnih naročilih, sta že tedaj zavrnila tako novomeški župan Gregor Macedoni kot direktor Komunale Novo mesto, ki vodi projekt petih občin, Gregor Klemenčič. A kot izhaja iz še ne pravnomočne sodbe okrajnega sodišča v Ljubljani, ki smo jo nedavno prejeli z višjega sodišča, je župan vendarle storil prekršek in bil zanj kaznovan.

Obdolžilni predlog zoper Macedonija kot odgovorno osebo MO Novo mesto je vložila Državna komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Omenjeni predlog je tik pred volitvami zaokrožil v anonimnem pismu, kar so na spletu objavili in pozneje na novinarski konferenci naznanili tudi v ZZD. Če spomnimo, je komisija trdila, da je razpisna dokumentacija, sicer nastala med županovanjem Alojzija Muhiča, zahtevala drugačne cevi od zdaj vgrajenih, pogodbo z izvajalcema, CGP in Malkomom, pa je podpisal zdajšnji župan. Ta ves čas zagotavlja, da so kot naročniki zahtevali določene tehnične specifikacije cevi, kamor pa se država njihovega izvora ne uvršča. Enako Klemenčič pojasnjuje, da zaradi tega ne moremo govoriti o »zamenjavi« cevi, saj so bile vgrajene takšne, kot jih je razpis in pozneje naročilo zahtevalo. Po njegovih besedah sta to potrdila tudi Inženirska zbornica Slovenije in ministrstvo za okolje in prostor, ki bdi nad projektom in je že zavrnilo predlog tako revizijske komisije kot finančnega ministrstva o večmilijonski sankciji.

A okrajno sodišče v Ljubljani je sredi junija lani odločilo drugače. Ker je Macedoni februarja 2016 z izvajalci podpisal pogodbo, ki je vključevala ruske cevi, te pa po mnenju sodišča niso bile del ponudbe iz leta 2013, niti del razpisne dokumentacije naročnikov, je kršil zakon o javnih naročilih in storil prekršek, za kar je dobil 600 evrov kazni. Revizijska komisija je sicer predlagala sankcijo z globo od 500 do 2.000 evrov in izločitev iz postopkov javnega naročanja za tri leta. Kot smo poročali, omenjena sodba še ni pravnomočna in postopek se zaradi županove pritožbe nadaljuje na višjem sodišču v Ljubljani.

KAZNOVANI ŽE PREJ?

Od zadnjega smo po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja sodbo tudi prejeli, niso pa ugodili prošnji o razkritju morebitne županove predkaznovanosti, kar je v svojem obdolžilnem predlogu navajala državna komisija. Tudi predsednica ZZD Alenka Muhič je na novinarski konferenci konec novembra lani izpostavila, »da gre sklepati, da je poleg župana moral tudi MO Novo mesto plačati globo, ki se giblje od 5.000 do 25.000 evrov. To pomeni, da je bil župan že kaznovan za podobno zadevo in je tudi občina verjetno morala plačati kazen, kar tudi ni bilo do zdaj nikjer obelodanjeno.«

O dozdajšnjih kršitvah in sankcijah so z MO Novo mesto v ponedeljek pojasnili: »Gre za prekrškovni postopek, ki je bil vezan na zamujeni rok posredovanja revizijskega zahtevka v enem od javnih naročil leta 2015, ko je uslužbenec Urada za gospodarske javne službe (pod vodstvom Jožeta Kobeta) na MONM prepozno posredoval prejeto gradivo na Državno revizijsko komisijo (nekajdnevna zamuda glede na predpisani rok). Ne glede na dejstvo, da župan Gregor Macedoni ni bil ne seznanjen s prejetim gradivom in tudi ne z dejstvom, kdaj ga je uslužbenec posredoval naprej, je bil kot odgovorna oseba oz. zastopnik MONM obdolžen prekrška v postopku javnega naročanja. Postopek se je končal z opominom, MONM v prejšnjem mandatu ni plačal nobene kazni iz naslova prekrškov na področju javnega naročanja.«

GROŽNJE DOBAVITELJA

Kako komentirajo aktualne postopke na sodiščih? »Tudi v zdajšnjem prekrškovnem postopku, ki teče zoper župana Gregorja Macedonija, gre za očitke v zvezi s postopki in odločitvami, ki jih zdajšnji župan ni sprejel oz. z njimi v času njihovega nastanka ni bil seznanjen. Odločitve, za katere teče prekrškovni postopek, je izvedel nadzorni inženir in koordinator, na MO Novo mesto pa je bila z odločitvami o vgrajevanih materialih seznanjena Alenka Muhič kot odgovorna oseba za področje investicij. Z navedeno problematiko je bil župan seznanjen več mesecev pozneje, ko so se začela grozilna pisma dobavitelja vodovodnih cevi. Tudi po preučitvi in seznanitvi z vsebino sprejetih izvedbenih odločitev župan zaupa v delo in odločitve svojih sodelavcev ter vključenih zunanjih strokovnjakov, ki so večstopenjsko potrdili vsebinsko in pravno korektnost sprejetih odločitev. Ob tem velja izpostaviti tudi dejstvo, da je obdolženi v postopku zdajšnji župan, večina očitkov pa je povezana s postopki projektiranja in izvedbe javnega naročila leta 2013, torej v mandatu prejšnjega župana. Aktualni župan ni bil pravnomočno kaznovan.«

Kot smo poročali, je Muhičeva za Dolenjski list kakršnokoli odgovornost zanikala, čeprav je bila tedaj na občini odgovorna za izvedbo projekta, saj končne odločitve sprejemajo župani in ne strokovni delavci. Podobno je menilo ljubljansko okrajno sodišče, ki je županov zagovor v celoti zavrnilo in sledilo predlogu državne komisije. Svoje bo zdaj povedalo še višje sodišče, sicer pa zadevo obravnava tudi policija. Po Klemenčičevih besedah so namreč lansko poletje tudi sami vložili kazensko ovadbo in zahtevajo pregled »čisto vseh projektov v Sloveniji«, saj naj bi bil za vse skupaj odgovoren slovenski dobavitelj francoskih cevi.

Pri vsem skupaj je ostalo še odprto vprašanje, za koliko so naročniki privarčevali z vgradnjo drugih cevi in kje je ta prihranek? »Razlike v cenah ni mogoče oceniti, saj je izvajalec v ponudbi ponudil zgolj ceno za cevi z opredeljenimi tehničnimi lastnostmi. V času oddaje ponudbe ni bilo treba opredeliti konkretnega artikla. Tako je lahko ponudnik ponudil več artiklov, ki so ustrezali tehnični opredelitvi iz razpisa. Vaše vprašanje je ponavljanje trditve zasebnega dobavitelja, ki želi prikazati zamenjavo, ki je ni bilo. To so potrdila tudi različna strokovna mnenja, med drugim Inženirske zbornice Slovenije in Direktorata za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo. Enako pa je bilo tudi mnenje Ministrstva za okolje in prostor v času izvajanja revizije Urada za nadzor proračuna,« so še zapisali na MO Novo mesto.

Dodano k objavi: Kot smo nedavno poročali, je podjetje CMC Group, slovenski dobavitelj omenjenih francoskih cevi, zoper MO Novo mesto in izvajalca, družbi CGP in Malkom, vložil odškodninsko tožbo zaradi izgube posla in dobička. Okrožno sodišče Novo mesto je tožbo zavrnilo, sodba še ni pravnomočna, podrobneje pa bomo o tem poročali v naslednji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Članek je bil objavljen v 2. številki Dolenjskega lista z dne, 10. januar 2019.

Mirjana Martinović

Jožko Zmeden zapis. Vendar so pri tem zanimive navedbe: ... je Muhičeva kakršnokoli odgovornost zanikala, čeprav je bila tedaj odgovorna oseba za izvedbo projekta, saj končne odločitve sprejemajo župani in ne strokovni sodelavci ... in: z navedeno problematiko je bil župan seznanjen več mesecev pozneje ... a ne ga biksat ! Zelo zanimivo ! Bodimo v tem primeru pošteni. Osebno, vsaj do sedaj, v svojem primeru, nisem zadovoljen z delom občinskih birokratov, vendar so tu odgovornosti za tole zmedo, povsem jasne ! Kdo bi si mislil kaj takega, torej, videz vara ! :-))