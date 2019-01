Novo stanovanjsko naselje naj bi vendarle zaživelo

Na tem območju naj bi v prihodnje zraslo novo stanovanjsko naselje. (Foto: R. N., arhiv DL)

Mokronog - Občina Mokronog - Trebelno je imela ob ustanovitvi nekaj manj kot 2.900 prebivalcev, danes pa jih je okoli 3.150. Nataliteta raste, saj mlade družine ostajajo doma, je zadovoljen župan Anton Maver. »A občina se v zadnjem času vse pogosteje srečuje s težavo glede zagotavljanja površin, na katerih bi mladi lahko gradili stanovanja,« se zaveda in dodaja, da temu posvečajo posebno pozornost.

Z občinskim prostorskim načrtom (OPN), ki so ga dobili leta 2013, so začrtali smernice prostorskega razvoja občine, zagotovili pa so tudi zemljišča za stanovanjsko gradnjo. A večina teh je že pozidanih, zato so občani že podali pobude po novih zazidljivih površinah. Po besedah župana se občina trudi, da bi večino njihovih predlogov vključila v spremembo OPN, ki se pripravlja. »Po trenutno veljavnem OPN ima občina v svoji lasti le še eno zazidljivo parcelo, veliko 3.000 kvadratnih metrov, kjer bi lahko zgradili tri hiše. Že letos bomo tam zgradili vso potrebno infrastrukturo,« pravi Maver.

Številni bi spremenili namembnost svojih zemljišč, iz kmetijskega v stavbno. A s tem se morajo strinjati tudi nosilci urejanja okolja, ki pa, tako župan, velikokrat za to nimajo pretiranega posluha, saj želijo, da se ohranijo kmetijska zemljišča. »Država na eni strani govori o razvoju podeželja, po drugi strani pa ovira gradnjo stanovanjskih objektov v vaseh. Ljudem, ki želijo ostati na kmetiji, bi bilo treba omogočiti pogoje za življenje. To je tudi razvoj podeželja,« je prepričan.

PROSTORA ZA 20 HIŠ

V naslednjih letih naj bi ob Florjanski cesti v Mokronogu zraslo novo stanovanjsko naselje, za katerega so že leta 2011 sprejeli občinski podroben prostorski načrt. Na vprašanje, zakaj še ni zaživelo, Maver odgovarja, da so bila pred leti po številnih naseljih na voljo zazidljiva zemljišča, tudi na trgu je bilo naprodaj kar nekaj nepremičnin, obenem pa se je takratni investitor novega stanovanjskega kompleksa, v katerem je predvidenih 20 individualnih stanovanjskih hiš, zaradi gospodarske krize znašel v težavah. Danes je slika drugačna. »Zelo resno se pogovarjamo z večinskim lastnikom parcel v novem stanovanjskem območju, v kratkem pa imamo prvi sestanek tudi z bodočim investitorjem, da začrtamo nadaljnje korake. Občina je pri tem samo posrednik,« pravi Maver in dodaja, da se štirje že resno zanimajo za nakup. Na občini so prepričani, da bo v tem mandatu večina tri hektarjev velikega območja pozidanega. Do roba bodočega stanovanjskega območja je pripeljana že večina infrastrukture, prav tako je iz državne ceste že narejen odcep. »Glede infrastrukture v novi stanovanjski coni obstajata dve možnosti. Ali bo občina odkupila površine za gradnjo vse potrebne infrastrukture ali pa jo bo investitor, ki bo odkupil zemljišča, zgradil sam in se mu bo to kasneje odštelo pri plačilu komunalnega prispevka,« razloži Maver.

Tudi na Trebelnem bi lahko v prihodnje dobili novo stanovanjsko območje, ki je že predvideno z občinskim prostorskim načrtom, vendar bo treba sprejeti še občinski podroben prostorski načrt. »Če se bo izkazala potreba, bomo šli v to. Tako bomo poskrbeli tudi za drugo občinsko središče,« dodaja Maver.

Občina ima sicer v lasti 13 stanovanjskih enot, 11 neprofitnih stanovanj in dve manjši stanovanjski hiški. Na ta način pomagajo občanom pri reševanju stanovanjske problematike, a zaradi potreb načrtujejo urediti še prostor v večstanovanjskem objektu bivše sodnije v Mokronogu.

Članek je bil objavljen v 3. številki Dolenjskega lista z dne, 17. januar 2019.

Rok Nose