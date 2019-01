Iskanje v tujini je že običajna praksa

26.1.2019 | 12:30

Skoraj ni več panoge, v kateri ne bi primanjkovalo delavcev. (Foto: B. D. G., arhiv DL)

Novo mesto - Po napovedih delodajalcev se bo v Sloveniji v prvi polovici tega leta število zaposlenih povečalo za 2,8 odstotka. Tako rast je v anketi napovedalo 2.697 delodajalcev z več kot desetimi zaposlenimi, ki so zaposlovali 332 tisoč oseb, do junija pa naj bi jih še 35.500 več. 72 delodajalcev z območja Dolenjske in Bele krajine je napovedalo 2,4-odstotno rast zaposlenosti in s tem 1.145 zaposlitev.

Kot nam je sporočila Tatjana Muhič, direktorica novomeške območne službe zavoda za zaposlovanje, bodo delodajalci največkrat iskali delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (68), voznike težkih tovornjakov (58), sestavljavce strojev, naprav in izdelkov (47), učitelje razrednega pouka (41), zidarje (40), inženirje strojništva (31) in druge. Prav delavci za preprosta dela in vozniki tovornjakov so poleg lesarjev, prodajalcev in gradbincev med poklici, za katere je v naši regiji najtežje dobiti kandidate za zaposlitev.

KAJ PRAVIJO V PODJETJIH?

Da bi dobili bolj jasno sliko o tem, kako bo z zaposlovanjem, smo nekaj delodajalcev vprašali, koliko zaposlitev in novih delovnih mest načrtujejo, kje in kako bodo iskali nove sodelavce ter ali pričakujejo pri tem težave in kako jih bodo reševali.

Podjetje Akrapovič v zadnjih letih močno raste na vseh področjih, zato so tudi potrebe po novih kadrih vse večje. »Že dolgo redno spremljamo trg dela. Ko se pojavi potreba, nove zaposlene iščemo prek lastnega portala in prek drugih zaposlitvenih portalov v Sloveniji in tudi v sosednjih državah. Morebitne težave pri iskanju odpravljamo sproti in iščemo nove načine, prek katerih pridobimo usposobljene sodelavce,« je odgovorila, brez konkretnih številk, Živa Kaplan iz podjetja Akrapovič Kreativa.

Bolj konkretni so bili v novomeški Krki. Dori Gorenc, direktorica kadrovskega sektorja v tej tovarni zdravil, sporoča, da Krka za leto 2019 načrtuje 4-odstotno rast zaposlovanja in tako namerava v Sloveniji zaposliti 300 novih sodelavcev. Večinoma gre za nove potrebe, pri čemer so za to farmacevtsko družbo najbolj aktualni univerzitetni in visoko strokovno izobraženi farmacevti in kemiki, poleg tega pa še strokovnjaki s področja ekonomije, računalništva, strojništva in elektrotehnike.

»Pri iskanju novih sodelavcev uporabljamo vse razpoložljive možnosti, od oglaševanja na zaposlitvenih portalih, objav na naših spletnih straneh, direktnega iskanja, sodelujemo pa tudi z agencijami za zaposlovanje. Uvajamo tudi sodobno digitalno rešitev, ki bo omogočala redno spremljanje kadrovskih potreb in kandidatom prijazno digitalno obliko prijav na razpisana delovna mesta ali pošiljanje ponudb za delo v Krki,« pravi Gorenčeva.

KRKA TUDI ŠTIPENDIRA

Spomni, da pomemben dolgoročnejši način pridobivanja novih sodelavcev v Krki predstavlja tudi štipendiranje. »Najboljše kadre pridobivamo tudi na osnovi sodelovanja s fakultetami in drugimi izobraževalnimi ustanovami. Tako študentom in dijakom, ki že med izobraževanjem kažejo določene talente in sposobnosti, omogočimo pridobitev štipendije ter opravljanje obvezne delovne prakse, seminarskih nalog in diplom. To sodelovanje nam daje kakovostne informacije za odločanje o sodelovanju,« pojasnjuje Dori Gorenc.

S pomanjkanjem kadrov se že leta srečujejo tudi v gradbeništvu, vendar pa smo iz novomeškega gradbenega podjetja CGP prejeli le kratek odgovor. Maja Fink nam je sporočila, da letos nameravajo zaposliti predvsem kader gradbene stroke, kot so zidar, tesar, delovodja, vodja gradbišč ipd. »Pri iskanju kadra v prihodnje pričakujemo težave, saj vpis v poklicne šole teh strok upada. Dodaten kader, če bo potrebno, bomo iskali tudi na trgu bivše Jugoslavije,« je še sporočila.

NOV MODEL, NOVE SLUŽBE

Poklici zahtevajo vse več znanja. (Foto: B. D. G., arhiv DL)

Tudi v novomeškem Revozu bodo, glede na to, da bo prva polovica leta v znaku priprav na zagon novega modela avtomobila, še naprej zaposlovali. Nevenka Bašek Zildžović, vodja službe za komuniciranje in javne zadeve v tem podjetju, ocenjuje, da bodo zaradi tega zaposlili še okoli 300 novih sodelavcev, poleg tega pa bodo z zaposlovanjem nekaj časa pokrivali tudi odhode iz podjetja.

Na vprašanje o tem, kje in kako bodo delavce dobili, Bašek-Zildžovićeva odgovarja, da so v zadnjih letih dobili veliko izkušenj z zaposlovanjem, zato nadaljujejo prakso in zaposlujejo kandidate iz Slovenije ter tudi iz Hrvaške in Bosne in Hercegovine. »Sodelujemo z zavodom za zaposlovanje in kadrovskimi agencijami. Razmere na trgu dela niso enostavne, vendar ocenjujemo, da nam bo tako kot doslej uspelo zagotoviti ustrezno število novih sodelavcev,« sporoča sogovornica.

ISKANJE NA TUJEM ŽE OBIČAJNO

Na zaposlitvenem portalu MojeDelo.com zaznavajo izrazito rast zaposlitvenih oglasov in pravijo, da je bilo decembra na portalu objavljenih kar za 167 odstotkov več novih prostih delovnih mest kot v enakem mesecu leta 2017. »Ker se bazen potencialnega kadra vsak dan manjša, morajo delodajalci vlagati vedno več naporov v to, da pridobijo in zadržijo prave zaposlene. Iskanje delavcev v tujini je v nekaterih panogah postalo običajna praksa,« pravi Maruša Grah, vodja marketinga. Dodaja, da bodo zaradi zanimanja delodajalcev letos pripravili tudi dva karierna sejma v tujini – v Srbiji in BiH.

»Podjetja bodo še naprej iskala kader in imela še vedno veliko težav pri pridobivanju ustreznih kandidatov. Nadaljeval se bo trend iskanja v tujini, saj za določena delovna mesta kronično primanjkuje ustreznega kadra. Posebej izrazita bitka je za kadre v informacijski tehnologiji, strojništvu, mehatroniki, zdravstvu ter za nižje profile – trgovce, mesarje ipd.,« sporoča Grahova.

OBDRŽATI OBSTOJEČE

V tem letu se bodo podjetja ukvarjala z vprašanjem, kako privabiti kader in kako zadržati zaposlene v podjetju, zato se bodo morala kandidatom predstaviti kot privlačen delodajalec in vlagati v zaposlene, da bodo ostali. Kot menijo pri portalu MojeDelo.com, bosta zato pomembni zaposlitvena ponudba in blagovna znamka delodajalca. »Če je ta močna, privabi več kandidatov (tudi dvakrat več na razpis), saj se kandidati ne želijo zaposliti v podjetjih s slabšim ugledom, ki morajo ponuditi tudi do 10 odstotkov višje plače, da pridobijo zaposlene,« ugotavljajo pri portalu, ki vsako leto meri tudi ugled delodajalcev – najbolj ugledne v letu 2018 bodo razglasili 22. januarja.

V zaposlitvenem portalu še napovedujejo, da se v naslednjih letih obetajo tudi spremembe na trgu dela zaradi tehnološkega napredka. »Pojavljali se bodo novi poklici, kot so npr. poklici s področja ravnanja z odpadki ali gerontologije (zaradi staranja prebivalstva), alternativnih virov energije, organizacije oz. vodenja spletnih skupnosti, popravljanja robotov in razvijanja programske opreme za robotsko proizvodnjo. Še vedno pa bodo dobrodošli poklici, povezani z digitalnim marketingom in 3D-tiskanjem,« naštevajo.

Da so ugodne gospodarske razmere v zadnjih nekaj letih pripeljale do preobrata, ko je povpraševanje po kadrih večje od prostih kandidatov za zaposlitev na trgu, potrjujejo tudi v zaposlitveni agenciji Adecco. Menijo, da bo zaposlovanje raslo tudi v tem letu, čeprav morda z nekoliko manjšo mero kot do zdaj. Kot ugotavljajo, praktično ni več področja, na katerem podjetja ne bi imela težav s pridobivanjem primernih kandidatov.

TUDI RAZVOJ KADROV

»Vedno bolj očitno postaja, da v Sloveniji ni dovolj ljudi za potrebe podjetij, zato kadrovske izzive vedno bolj rešujejo z zaposlovanjem tujcev,« sporoča Viviana Žorž, vodja marketinga in odnosov z javnostmi v Adeccu. Dodaja, da se za oglaševanje delovnih mest vse bolj uporabljajo tudi družbena omrežja in aktivno nagovarjanje kandidatov. »V nasprotju z rekrutacijo pred petimi leti je zdaj pomembno, da se podjetje zna pozicionirati in prepričati kandidata. Zaradi pomanjkanja kadrov na trgu dela morajo podjetja vlagati tudi v zadrževanje kadrov,« pravi Žorževa.

Tako so se začela ukvarjati z razvojem sodelavcev: uvajajo sisteme nasledstva in karierne načrte posameznikov. V Adeccu dolgoročno pričakujejo, da se bodo podjetja borila za kadre tako, da bodo vlagala več v zadrževanje obstoječih kadrov, razvoj kadrov ter izobraževanje in učenje novih veščin.

Članek je bil objavljen v 3. številki Dolenjskega lista z dne, 17. januar 2019.

Breda Dušič Gornik

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni delec Seveda delavcev primanjkuje, ker se zadnjih 20 let vztrajno ponižuje delavski razred. Če si hodil v gostinsko, trgovsko, gradbeno, orodjarsko, frizersko ali kateri koli 2-letni ali 3+2 letni program, si avtomatično tepec, nesposoben, nižje izobražen, nižje rangiran itd. Na drugi strani imamo preveč radodaren socialni sistem in ljudje so utogovili, da je boljše biti 24 ur dnevno brez obveznosti in skrbi, pa se kljub temu spodobno živi. Preglej samo prijavljene komentatorje