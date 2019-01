Pričakovani zapleti na skupščini NK Krško

26.1.2019 | 10:30

Vodja Nogometne šole Nk Krško Rok Zorko (Foto: B. B., arhiv DL)

Krško - V Krškem je včeraj potekala pričakovano vroča izredna skupščina tamkajšnjega nogometnega kluba, na kateri je dosedanje vodstvo in ekipa predsednika Zorana Omerzuja dobila zaupnico, a po mnenju njihovih nasprotnikov iz Nogometne šole Krško zgolj po zaslugi 31 novih članov. Vodstvo kluba dogajanja še ni komentiralo, vodja nogometne šole Rok Zorko pa je sporočil, da legitimnosti včerajšnje izredne skupščine zaradi številnih proceduralnih pomanjkljivosti ne priznavajo. Še več: člani upravnega odbora Nogometne šole, trenerji, nogometaši in ostali somišljeniki so po Zorkovih besedah protestno zapustili skupščino še pred glasovanjem o zaupnici.

Zorko je pojasnil, da so še enkrat ponudili »roko sprave« in direktorju NK Krško Jožetu Slivšku dan pred skupščino predstavili svoj predlog novega vodstva UO NK Krško, po katerem bi dva člana UO imenovalo trenutno vodstvo NK Krško. »Pri tem je bil predlog novega vodstva samo začasna rešitev, saj smo se v NŠ NK Krško zavzemali, da bi morebitno izglasovano novo vodstvo v letu dni izvedlo kandidacijski postopek za nove člane UO in predsednika transparentno in po postopku, kot ga predvideva statut kluba,« je zapisal in dodal, da se trenutno vodstvo na predlog ni niti odzvalo.

Predsednik NK Krško Zoran Omerzu (Foto: B. B., arhiv DL)

»V NŠ NK Krško nas žalosti, da se je vodstvo NK Krško namesto, da bodisi pokaže pripravljenost na iskanje dogovora o sodelovanju z NŠ NK Krško bodisi obstoječim članom NK Krško ponudi boljši predlog za prihodnost krškega nogometa od našega, odločilo zmagati s pomočjo 31 novih članov, ki so bili sprejeti nezakonito na dan sklica izredne skupščine,« je še navedel v sporočilu za javnost. Ob tem je dodal, da novih članov na skupščini niso niti navedli, da niso utemeljili, zakaj si zaslužijo status izjemnega članstva, »ki volilno pravico dobi takoj, in ne šele po treh letih članstva, kot to določa statut in dodatna določila kluba«, da so s seznama članov brez utemeljitev brisali štiri trenerje nogometne šole itd.

Skupščino zapustili pred glasovanjem o zaupnici

»Netransparentno dodeljevanje volilne pravice novim članom NK Krško na dan sklica izredne skupščine z namenom pridobiti volilno zmago na izredni skupščini, je žal odraz demokratičnosti krškega nogometa,« je še zapisal Zorko. Včeraj so tako vložili pritožbo zoper sprejem novih članov, a so bili neuspešni. »Posledično so člani upravnega odbora Nogometne šole, trenerji, nogometaši in ostali somišljeniki izredno skupščino protestno zapustili pred glasovanjem o zaupnici. Mi smo veseli in pozdravljamo vseh 31 novih članov NK Krško - tiste, ki si status člana-izjeme zaslužijo, in številne med njimi, ki želijo, kot so dejali v vodstvu NK Krško, pomagati klubu kot prostovoljci. Ampak prostovoljci so tudi starši, ki že leta vsak dan podpirajo krški nogomet in vozijo svoje otroke na treninge, pa nimajo volilne pravice.«

Ob koncu sporočila je vodja nogometne šole predsednika NK Krško Zorana Omerzuja, direktorja Jožeta Slivška in športnega direktorja Antonija Brdika pozval, »da spoštujejo izjave, ki so jih staršem podali na javni tribuni 22. 1. 2019, da so zadovoljni z delom trenerjev NŠ Krško in vodje Mladinske šole NK Krško Roka Zorka ter da si želijo, da trenerska ekipa nadaljuje z delom v NŠ NK Krško. Ker čutimo odgovornost do otrok in staršev, bomo še naprej delali na igriščih Stadiona Matija Gubca - v dobro krškega in posavskega nogometa. To pa bomo počeli toliko dolgo, dokler bo spoštovana Pogodba o sodelovanju med NK Krško in NŠ NK Krško. Veseli nas, da so nam podporo izrazili tudi starši, nekateri vidni predstavniki posavskega športa, dolgoletni partnerji iz gospodarstva in vodilni v posavskih srednješolskih izobraževalnih ustanovah. Kljub nekaterim drugačnim pogledom na vodenje krškega nogometa v NŠ NK Krško želimo vodstvu NK Krško, da bo našo skupno člansko ekipo ohranilo v prvi slovenski ligi, pri tem ponudilo čim več priložnosti mladim igralcem, vzgojenim v domači Nogometni šoli in pri svojem delu začelo upoštevati v Sloveniji ter v tujini cenjeno strokovno znanje trenerskega kadra NŠ NK Krško.«

