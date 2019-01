Glas po srcu mladih za starotrške gledališčnike

26.1.2019 | 14:45

Na zaključku so vsi nastopajoči zapeli Pastirče mlado.

Črnomelj - Zavod za izobraževanje in kulturo (Zik) Črnomelj je sinoči v tukajšnjem kulturnem domu pripravil 12. dobrodelno prireditev Jasna. Prireditev je dobila ime po Jasni Šeruga Muren, kulturnici, zaposleni na Ziku, ki je bila med tistimi, ki so leta 2003 ponovno obudili Glas mladih, in pobudnica za ustanovitev Gledališke skupine Zik Črnomelj. Umrla je pred 12 leti, a je pustila močan pečat, ki ga nikoli ne bo mogoče izbrisati.

Ker je lani minilo 40 let od prve prireditve Glas mladih, so spominu na to prireditev, ki se je pozneje iz Bele krajine razširila na vso Slovenijo, namenili tudi letošnjo Jasno. Naslov so ji dali Glas po srcu mladih. Znova je nastopilo nekaj tistih, ki so se enkrat ali večkrat predstavili na Glasu mladih v »prvem polčasu«, torej v letih od 1978 do 1986. Na prireditev imajo lepe spomine, predvsem pa so veseli, da so jim s to prireditvijo, za katero je na idejo prišel Jože Stegne, omogočili nastop na odru. Nekateri takrat uspešni pevci in pevke na Glasu mladih so pozneje ustvarili glasbeno kariero.

Na letošnji Jasni so nastopili otroški pevski zbor Muzikalčki iz Glasbene šole Črnomelj, skupini Karavan in Kofeini, Mira Gizdavec, poročena Jerič, Majda Vardijan, poročena Povše, Marija Damjanovič, poročena Fortun, Janez Doltar, Zvone Ivanušič, Bojan Delič, Rozalija Perušič, poročena Hudelja, Darja Zamida Pečavar. Prireditev sta povezovali Nada Klasnič, poročena Žagar, in Lidija Malerič, poročena Kamnikar, ki sta kot gimnazijki vodili Glas mladih leta 1978.

Večer pa so s skeči popestrili člani Gledališke skupine Kulturnega društva Stari trg ob Kolpi. Prav njim je bil letos tudi namenjen izkupiček od prodanih vstopnic in od prodaje umetniških del, ki so nastala na Mednarodni kiparski koloniji mladih, ter prostovoljni prispevki. Zbranih je bilo 1.181 evrov, ki jih bodo amaterski gledališčniki namenili za novo igro, ki jo pripravljajo.

