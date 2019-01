Šepet kamna

26.1.2019 | 17:00

Rudi in Jožica Škof sta duša Skulpte.

Semič - V avli Kulturnega centra Semič bo mesec dni na ogled razstava z naslovom Šepet kamna, ki so jo pripravili člani društva Skulpte, ki prihajajo iz Novega mesta in Ljubljane. Na razstavi, ki jo je sinoči odprla semiška županja Polona Kambič, so veliko govorili o kamnu, ki ni, kot je bilo slišati, le gmota, ampak ima srce in dušo. Pri obdelavi pa ne mara grobosti, ampak čas, lotiti pa se ga je potrebno, kot je dejal Jožef Matijevič, počasi.

O kamnu sta govorila tudi Jožica in Rudi Škof, ki sta duša društva Skulpte, na humorni način pa se je belokranjskega kamna spominjal Toni Gašperič. Otvoritev so popestrili trobentača Jakob Štukelj in Anže Banovec ter Preloški muzikanti.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

