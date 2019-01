Lahko bi zmagali, a niso

27.1.2019 | 06:00

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Po prvem nizu za uvrstitev med najboljših šest zelo pomembne tekme med odbojkarji Krke in kranjske Hiše na kolesih, nekdanjim Triglavom, ki so ga v novomeški dvorani Marof zlahka s 25:20 dobili gostje, si je le malokdo mislil, da se bodo Novomeščani pobrali, a so se. V drugem nizu so se vloge zamenjale in Novomeščani so imeli pred zaključkom štiri točke prednosti (20:16).

Obetalo se je izenačenje, a so Kranjčani, precej tudi po zaslugi Žužemberčana Mihe Plota, nekdanjega odbojkarja Krke in državnega reprezentanta, ki je tokrat odigral prvo tekmo za kranjsko moštvo, vrnili v igro, Novomeščane ujeli pri 23 točki in niz dobili na razliko s 26:24.

V tretjem nizu je Novomeščanom v končnici le uspelo obdržati prednost, ki so jo imeli sredi niza in tako obuditi upanje na vsaj eno osvojeno točko ali celo zmago, četrtem nizu pa so tudi s kančkom sreče v dobili podaljšano igro ter izsilili skrajšani peti niz, v katerem pa so predvsem Kosmini, Kumru in trenerju Tomislavu Mišinu ob nekaj nerazumljivih odločitvah sodnika Perčiča na škodo Krke popustili živci, sodnik pa je Mišinu pokazal najprej rdeči karton in ga ob naslednjem protestu celo izključil.

Nervozo domače vrste in kazenske točke pa so gostje izkoristili za dragoceno zmago, s katero imajo na šestem mestu že tri točke prednosti pred Novomeščani, ki imajo tako čedalje manj upanja, da izpolnijo letošnji cilj, to je uvrstitev med najboljših šest, ki bodo prvenstvo nadaljevali v modri skupini. Do konca prvega dela prvenstva je še pet krogov, v naslednjem krogu pa se bodo novomeški odbojkarji v gosteh v Murski Soboti pomerili s Panvito Pomgradom.

KRKA : HIŠA NA KOLESIH 2:3 (-20, -24, 18, 25, -10)



Krka: Hafner 3, Ožbalt, Erpič 8, Vrhovšek, Kosmina 15, Kafol, Koncilja 11, Pucelj, Kumer 19, Lindič, Ogulin, Renko, Turk 13.

Hiša na kolesih: Plot, Tučen 7, Bregant 23, Kos 9, Bošnjak 20, Pernuš 2, Mali 6, Libnik, Jenko 5, Maček 1, Kök 3.

Lestvica: 1. ACH Volley 38, 2. Calcit Volley 29, 3. Maribor 27, 4. Salonit Anhovo 26, 5. Šoštanj Topolšica 18, 6. Hiša na kolesih 16, 7. Panvita Pomgrad 14, 8. Krka 13, 9. Črnuče 8, 10. Hoče 6.

I. Vidmar

