Glasbeniki so zaključili 4. sezono belokranjskega abonmaja

27.1.2019 | 13:25

Ob koncu koncerta so zapeli vsi učenci Glasbene šole Gradus ad Parnassum.

Semič - Včeraj zvečer se je z nastopom, ki so ga pripravili v semiški zasebni Glasbeni šoli Gradus ad Parnassum, zaključil belokranjski abonma, ki so ga v Kulturnem centru Semič pripravili že četrto sezono zapored. Vsako leto povabijo v goste nastopajoče iz vseh treh belokranjskih občin. V tokratni sezoni so nastopile gledališka skupina Kulturnega društva Stari trg ob Kolpi s komedijo Mama je umrla dvakrat, vokalna skupina Lan iz Metlike in, kot rečeno, Glasbena šola Gradus ad Parnassum.

Zakonca Gašper in Anastasia Banovec sta glasbeno šolo ustanovila lani, z delom pa je začela 1. septembra. Včerajšnji nastop je bil prvi večji javni nastop učencev, ki so dokazali, da so se v tem kratkem času naučili veliko. V šoli za začetek Banovčeva poučujeta orgle, klavir in solo petje, imajo pa tudi pevski zbor. Na nastopu se je predstavilo 11 pianistov in 12 pevcev, ob koncu pa je v pevskem zboru zapelo vseh 28 učencev, kolikor jih obiskuje šolo prvo šolsko leto. A kot je napovedal Gašper Banovec, bo aprila avdicija za vpis v novo šolsko leto, nanjo pa niso vabljeni zgolj otroci.

Na sobotnem koncertu sta nastopila tudi Banovčeva, kot gost pa uspešen saksofonist semiških korenin Lenart Krečič, ki je tudi aranžer, skladatelj in fizik.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

