Prvo tekmovanje v novi dvorani

27.1.2019 | 17:45

Maša Radovan je osvojila edini naslov za atletski klub Krka. (Foto: I. Vidmar)

Češča vas - Včeraj je olimpijski pripravljalni center v Češči vasi gostil prvo uradno tekmovanje, dvoransko državno prvenstvo v atletiki za pionirje do 16. leta. Slovenski atletski upi so nastopili pred polno tribuno, izkupiček domačih tekmovalcev pa je bil bolj pičel. Čast domačega kluba Krka je rešila obetavna skakalka v višino Maša Radovan, ki je z osebnim rekordom 161 cm pometla s tekmicami. Brežičani so se dvojne zmage z Luko Zupancem in Jakom Rovanom veselili v skoku ob palici med pionirji in v isti disciplini z Doro Jeličič med pionirkami.

Prihodnjo soboto bo v dvorani v Češči vasi državno prevnstvo za mlajše mladince, teden dni kasneje pa za člane.



Izidi, pionirji U16, 1000 m: 3. Alen Jakelj (Krka) 2:45,22, 4. Tim Breznikar (Brežice) 2:50,47, 6. Maks Mlakar (Krka) 2:57,42, 8. Tomi Bajc (Sevnica) 3:01,67, 9. Tjaš Pelko (Sevnica) 3:02,17;

60 m ovire: 2. Luka Zupanc (Brežice) 9,74, 3. Jak Rovan (Brežice) 10,30;

troskok: 3. Matevž Fabijan (Dolenjske Toplice) 11,11;

višina: 3. Matic Tršelič (Brežice) 120, 4. Jan Vahčič (Brežice) 115;

palica: 1. Luka Zupanc (Brežice) 355, 2. Jak Rovan (Brežice) 300, 6. Matic Tršelič (Brežice) 190;

pionirke U16, 300 m: 8. Helena Avbar Uhan (Krka) 45,69, 10. Nina Butala (Krka) 46,15;

1000 m: 4. Ajda Slapšak (Sevnica) 3:10,47, 8. Živa Slapšak (Sevnica) 3:20,44;

krogla: 5. Karla Jerič (Krka) 10,24, 9. Tara Resnik (Krka) 8,94;

daljina: 9. Tara Resnik (Krka) 455;

troskok: 2. Petja Markovič (Dolenjske Toplice) 10,64, 4. Neja Janežič (Dolenjske Toplice) 10,33, 7. Pia Fink (Dolenjske Toplice) 9,29;

višina: 1. Maša Radovan (Krka) 161, 3. Karla Jerič (Krka) 148, 5. Ajda Pečnik (Krka) 148, 7. Zoya Aleksandra Bracovič (Dolenjske Toplice) 145;

palica: 1. Dora Jeličič (Brežice) 291, 2. Pia Potrč (Krka) 260.

Igor Vidmar

