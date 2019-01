Šibek potresni sunek v bližini Šmarjeških Toplic

27.1.2019 | 18:10

Ilustrativna fotografija

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 11.47 zabeležili šibek potresni sunek. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Šmarjeških Toplic, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.