Gorelo v drvarnici; razlitje nevarne snovi

28.1.2019 | 07:00

Sinoči ob 22.15 je gorelo v drvarnici v Klemenčičevi ulici v Trebnjem. Lastniki so požar začeli gasiti že pred prihodom gasilcev, do konca pa so ga pogasili gasilci PGD Trebnje in objekt pregledali s termovizijsko kamero. V požaru je nastala le manjša premoženjska škoda.

Ob 15.11 je prišlo za gasilskim domom v Grosuplju do manjšega razlitja nevarne snovi iz cisterne. Posredovali so gasilci PGD Grosuplje, ki so preprečili iztekanje nevarne snovi z zamašitvijo cisterne, posuli so absorbent ter zavarovali kraj razlitja. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA1;

- od 8.00 do 8.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL;

- od 9.00 do 9.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TOPLICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI KOSTANJEVICI, TP DOL. PREKOPA, TP GOR. PREKOPA, TP GRUČA, TP LEDEČA VAS, TP BREZJE PRI PREKOPI;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.