Kmalu morda obnova ceste, nekoč pa tudi obvoznica

28.1.2019 | 09:00

Državna cesta skozi Dobruško vas je zelo prometna, veliko je tovornjakov, zato so pločniki nujni.

Dobruška vas - V Dobruški vasi, ki se nahaja v neposredni bližini avtocestnega odseka za Škocjan, že dolgo opozarjajo na slabo prometno varnost.

Martina Kralj

Kot pravi vaščanka in občinska svetnica Martina Kralj, je ta odsek regionalne ceste dotrajan, predvsem pa zelo prometno obremenjen - predstavlja namreč ne le vhodno cesto v občino, ampak tudi pomembno prometno povezavo proti šmarješki, trebanjski in sevniški občini.

»Cesta je nevarna za otroke in starejše, saj ni pločnikov, kmetje pa imajo tudi težave za vključevanje v promet s traktorji in priključki, saj je promet res gost. O tem se lahko prepriča vsak, kadarkoli,« pove Kraljeva, zadovoljna, da se očitno stvari le premikajo na bolje. Kot je povedal župan Jože Kapler, so odgovorni z Direkcije RS za infrastrukturo ob nedavnem obisku v občini le prisluhnili njihovim željam in potrebam, si ogledali situacijo in pokazali dobro voljo. Gre namreč za državno cesto, kjer občina sama ne more nič. Projekt obnove je bil nekoč že narejen, a do uresničitve naložbe ni prišlo. Gre za obnovo ceste in umestitev pločnika ter vso javno infrastrukturo - javno razsvetljavo ter kanalizacijski vod, za kar občina že ima gradbeno dovoljenje, vodovod pa je na novo že položen.

Zdaj torej računajo, da bo direkcija projekt obnove ceste od začetka do konca vasi, ki ga bo seveda morala ponovno recenzirati, kmalu uvrstila v državni proračun. »Za to smo dobili zagotovila. Mi pa bomo storili svojo domačo nalogo - z vaščani smo že imeli sestanek, jim predstavili zadevo in upam, da bodo prisluhnili potrebam tega prostora, zlasti tisti, ki imajo zemljišča blizu ceste, da ne bo problemov z zagotovitvijo zemljišč za potrebe pločnika. Ključna stvar so namreč zemljišča,«« pravi Jože Kapler in dodaja, da bo treba poskrbeti tudi za denar.

Jože Kapler

»Naložba se seveda ne bo zgodila čez noč, a če bi s takim tempom kot v tem obdobju delali še vsaj pet let, lahko v doglednem času to uresničimo. Pomembno je, da smo začutili, da direkcija ni proti, poudarili pa so pridobitev zemljišč,« pove Kapler. Tudi Kraljeva upa, da bodo vaščani izkoristili priložnost in sodelovali, saj sta končno občina in država prižgali zeleno luč za to investicijo, ki bi jim zelo izboljšala kvaliteto življenja.

A kljub obnovi ceste ni zamrla tudi druga rešitev za Dobruško vas, to je izgradnja obvoznice za vasjo. Obvoznico bodo tako na občini umestili v občinski prostorski načrt s spremembami in dopolnitvami, bo pa to nedvomno dolgotrajen postopek, »realno gledano prej kot v petih letih sprejema ni mogoče pričakovati, saj smo že sedanji OPN sprejemali devet let. Obnova obstoječe ceste skozi vas bi bila verjetno do takrat že gotova,« pravi župan. Kraljeva pritrjuje, da sta obe varianti realni, a prej je seveda možna ureditev pločnikov, seveda pa je važna tudi obvoznica, »saj je vedno treba gledati pri razvoju za deset do petdeset let naprej.«

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu 24. januarja 2019.

Besedilo in foto: L. Markelj