Krka zmagala v Zadru

28.1.2019 | 08:00

Krka je sinoči premagala Zadar, v Novem mestu pa so novembra lani Zadarčani slavil za eno točko. (Foto: I. V., arhiv DL)

Zadar, Novo mesto - Obračun ekip Zadra in Krke, ki zasedata mesta pri dnu lestvice lige Aba, je v tekmi 17. kroga pripadel gostujočim Novomeščanom, ki so se po številu zmag izenačili s tokratnimi tekmeci in vsaj začasno prepustili zadnje mesto Petrol Olimpiji. Rezultat je bil 64:72 za Krko (12:17, 26:39, 44:53).

Krkaši so v zadnji minuti prve četrtine prišli do petih točk prednosti, ki so jih že na začetku druge četrtine podvojili. Preostanek prvega polčasa so brez večjih težav držali prednost okrog desetih točk, je poročala STA.

Po štirih minutah drugega polčasa so Novomeščani prišli do 15 točk zaloge, le malenkost manjšo so imeli po 30 minutah tekme. Po nekaj več kot dveh minutah igre so bili Zadrčani že povsem blizu (50:55). V zadnji minuti so bili še bližje - 59:62.

A je nato Dominik Mavra 33 sekund pred zadnjim zvokom sirene je zadel met za tri točke, nekaj sekund kasneje je zadel še oba prosta meta. Domačim so se v zaključku zatresle roke, še en zadet prosti met Mavre 14 sekund pred koncem pa je že pomenil potrditev zmage, so še dodali na STA.

Mavra je na koncu dosegel 18 točk in bil najboljši strelec tekme.

Dodano ob 8.30:

Simon Petrov, trener Krke, je po tekmi povedal: »Zelo veseli smo, ker smo uspeli izvleči zmago. Tekmo smo nadzirali praktično vso tekmo, na koncu pa je odločal praktično en met, ki smo ga zadeli, oni pa ne. Imeli smo tudi veliko sreče, za razliko od nekaterih prejšnjih tekem, ki smo jih v podobnih končnicah izgubili.«

V prihodnjem krogu Krkaši v nedeljo, 3. februarja, ob 19. uri gostijo beograjski FMP, še prej pa jih v torek, 29. januarja, in četrtek, 31. januarja., obakrat ob 19. uri, čakata domači tekmi Lige NKBM s Heliosom in Šenčurjem.

* Dvorana Krešimirja Ćosića, gledalcev 1000, sodniki: Jovčić (Srbija), Majkić (Slovenija), Babić (BiH).

* Zadar: Bašić 10, Žorić 2, Vaughn 7 (5:5), Dašić 8 (3:4), Vuković 10 (2:2), Brzoja 4 (4:4), Špralja 4 (4:4), Little 13 (5:5), Božić 6 (2:2).

* Krka: Marinelli 7 (2:4), Bratož 3, Đapa 9, Fifolt 2, Balažič 11, Jošilo 8 (2:2), Lalić 4 (2:2), Lapornik 10 (4:4), Mavra 18 (9:10).

* Prosti meti: Zadar 25.26, Krka 19:22.

* Met za tri točke: Zadar 7:25 (Bašić, Little, Vuković 2, Dašić), Krka 5:26 (Marinelli, Bratož, Đapa, Blažić, Mavra).

* Osebne napake: Zadar 27, Krka 27.

* Pet osebnih: Božić (39.).

M. Ž.