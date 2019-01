Izobraževali bodo vodnike po tematski poti »Gozd je kultura«

28.1.2019 | 10:30

Grad Sevnica z zraka (Foto: Tanja Žibert, spletna stran Gradu Sevnica)

Sevnica - Grad Sevnica kot osrednji zgodovinski, protokolarni, kulturni in turistični objekt v sevniški občini želi postati tudi izobraževalno mesto obiskovalcev, saj v svoji okolici nudi vrsto naravnih in izobraževalnih vsebin na temo gozda. V ospredje postavlja tematsko krožno pot Gozd je kultura, s katero želijo, kot so zapisali na svoji spletni strani, da obiskovalci spoznajo drevesne vrste in delovanje tako posameznega drevesa kot celote. Pot bodo uradno odprli 23. aprila letos.

Zelo pomemben segment vsakega nastajajočega projekta pa je vključevanje zainteresirane javnosti. Nosilec projekta Zelena doživetja Posavja, v okviru katerega nastaja tudi omenjena pot, je Občina Krško z več partnerji. KŠTM Sevnica, ki projekt izvaja v občini Sevnica, zato vabi k udeležbi na brezplačnih izobraževalnih delavnicah za izobraževanje vodnikov za vodenje po omenjeni tematski poti, so sporočili iz sevniške občine.

Cilj delavnic je namreč skupna priprava različnih vsebin, kakor tudi načinov, kako te vsebine predstaviti obiskovalcem Gradu Sevnica. Organiziranih bo šest delavnic, med njimi tudi ogled dobre prakse in zaključek seminarja v obliki vodenja, so še dodali v sporočilu za javnost. Rok za prijavo na delavnice je 4. februar, prva v nizu pa bo 7. februarja.

Povabilo s podrobnejšimi informacijami in temami izobraževanja je v priponki, sicer pa je objavljeno na spletni strani Gradu Sevnica www.grad-sevnica.com.

M. Ž.